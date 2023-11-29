Один розрахунок за одну операцію може випустити 15 дронів.

Цієї зими Сили оборони України вперше почнуть використовувати на полі бою низку різних типів дронів, які раніше масово не використовувалися. Про потребу в таких дронах та їх ефективність виданню Defense Express розповів командир підрозділу аеророзвідки Terra 3-ї штурмової бригади Микола Волохов з позивним "Абдула".

"Для нас це буде перша зима, коли ми використовуємо FPV-дрони-камікадзе, нічні великі дрони і взагалі дуже багато типів дронів... Починаються перші з цим проблеми. Через такі фактично штормові вітри, які були майже весь минулий тиждень, працювати FPV-дронами було напрочуд складно. Але ми потроху адаптуємося. Дещо треба буде змінити, переналаштувати, але якось це буде працювати", — розповів Волохов про особливості експлуатації дронів за сьогоднішніх погодних умов.

Військовий розповідає, що більшу частину FPV-дронів військовим доводиться закуповувати самостійно за власним рішенням, тоді як меншу частину постачає держава.

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Він зазначив, що середня норма використання FPV-дронів в місяць для бригади - це тисяча одиниць без урахування того, що треба мати резерв першої черги та стратегічні запаси.

Водночас за умови забезпечення підрозділів достатньою кількістю FPV-дронів, один розрахунок за один день чи одну операцію може випустити по противнику 15 FPV-дронів.

Військовий також розповів про ефективність використання такого озброєння. За його словами, FPV-дронами знищується кожна третя ціль - таку ж ефективність має, наприклад, російський "Ланцет". "Якісь дрони не долітають через дію ворожого РЕБу, якісь дрони можуть не долетіти через інші фактори, наприклад, погодні умови тощо", - зазначив він.

Дрони для ЗСУ

Як раніше писав УНІАН, Україна випускає десятки тисяч дронів на місяць. На тлі ринкової конкуренції зараз з'являється безліч компаній, які займаються оборонним виробництво. Також повідомлялось, що на фронт відправляють майже 2 тисячі БПЛА зі штучним інтелектом за програмою "Армія дронів".

За останній місяць "Армія дронів" уразила 175 ворожих танків, 245 гармат і 90 самохідних артилерійських установок.

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