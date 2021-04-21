Комплекс відрізняється швидкістю та вражаючою дальністю роботи.

Сухопутні війська Збройних сил України освоюють новітній вітчизняний комплекс артилерійської розвідки «Зоопарк-3».

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Сухопутних військ у Facebook.

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Зазначається, що це новітній вітчизняний комплекс контрбатарейної боротьби.

Зокрема, комплекс артилерійської розвідки дає змогу визначати координати позицій мінометів, артилерії, що здійснюють обстріли, координати точок старту ракетних комплексів залпового вогню та оперативно-тактичних ракет.

«Його дальність - колосальна, точність - унікальна, а швидкість вражає. На певній відстані станції потрібно лише кілька секунд, аби визначити координати цілі, що стріляє», - йдеться у повідомленні.

Ескалація на кордонах України

30 березня 2021 року головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози воєнній безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ.

Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, в населених пунктах на окупованій території України.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

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Автор: Костянтин Гончаров