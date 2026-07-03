Пентагон переніс терміни постачання озброєння для армії США: ЗМІ назвали причину

Управління урядового контролю у звіті зазначило, що загальний середній термін постачання військової техніки цього року збільшився до понад 12 років.

Керівництво Пентагону й досі не може дотриматися термінів постачання озброєння, незважаючи на часті обіцянки швидше забезпечити війська новим спорядженням, повідомляє Breaking Defense з посиланням на новий звіт урядового наглядового органу.

"Загальний середній термін постачання військової техніки цього року збільшився до понад 12 років. Крім того, у рамках кількох великих оборонних програм закупівель (MDAP) не встановлено нових термінів постачання або відкладаються виконання важливих проміжних етапів", - зазначило Управління урядового контролю (GAO) у звіті, опублікованому 2 липня.

При цьому, в Управлінні урядового контролю додали, що цей 12-річний середній показник може виявитися навіть занадто оптимістичним, оскільки відповідальні за програму не вносять змін до термінів поставки з урахуванням цих затримок.

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"Що стосується використання методів швидкого прототипування та шляхів впровадження, то ці зусилля також продовжують перевищувати встановлені терміни і вимагають більше часу для розробки "недозрілих технологій", – додало відомство.

Головне контрольне управління (GAO) вказало на "значні затримки" у реалізації програми T-7 Військово-повітряних сил, підтвердивши перелік проблем, викладених у недавньому розслідуванні видання щодо нового навчального літака.

GAO зазначило, що затримки з T-7 "значною мірою є наслідком" необхідності проведення додаткового інженерного аналізу, "нижчої, ніж очікувалося, експлуатаційної готовності літаків через проблеми з технічним персоналом та нестачу запасних частин", а також триваліших термінів, необхідних для доопрацювання програмного забезпечення.

"Як наслідок, керівники заявили, що програма розробки була перепланована з метою забезпечення користувачам повноцінних навчальних можливостей", - йдеться у звіті.

Щодо одного з найсекретніших проектів ВПС – VC-25B, який у народі називають Air Force One, коли на борту перебуває президент, – GAO зазначило, що ця проблемна програма досягла певного прогресу, завершивши в жовтні розробку остаточної конфігурації.

Також було усунуто кілька "ризиків, пов’язаних із графіком", – від вирішення проблем із тиском у салоні до найму додаткових кваліфікованих механіків для будівництва літака.

Однак, за словами GAO, "залишаються інші ризики, пов’язані з графіком, зокрема детальне проектування інтер’єру літака, виготовлення джгутів проводів та доопрацювання для усунення дефектів у конструктивних модифікаціях".

В відомстві додали, що Офіс програми також переглядає план випробувань VC-25B, щоб ВПС могли перебрати на себе обов’язки з сертифікації льотної придатності від Федерального управління цивільної авіації.

Представники програми повідомили агентству, що такий перехід підвищить гнучкість у вирішенні технічних питань, зазначивши, що "стислі терміни випробувань залишаються найбільшим ризиком для подальшого розвитку програми".

Станом на жовтень ВПС схвалили лише сім із приблизно 80 планів сертифікації літака і ще не визначили, коли розпочнуться експлуатаційні випробування.

У звіті також висловлено занепокоєння щодо програми гіперзвукової крилатої ракети атаки (HACM), перше льотне випробування якої планувалося провести у другому кварталі 2026 фінансового року.

Однак представники програми попередили GAO, що "у графіку фактично не залишилося жодного запасу часу для робіт з швидкого прототипування", незважаючи на те, що ВПС скоротили програму випробувань із семи до п’яти запланованих випробувальних польотів.

"У разі значної невдачі під час льотних випробувань, ймовірно, що програма не зможе завершити всі п’ять випробувань у межах п’ятирічного терміну, відведеного на швидке створення прототипу. Згідно з програмою, завершення принаймні перших трьох льотних випробувань має вирішальне значення для прийняття ВПС рішення про початок швидкого впровадження та закупівлю HACM у 2027 фінансовому році", - йдеться у звіті.

Видання додало, що GAO повідомило, що друга батарея в рамках програми MTA "Гіперзвукова зброя великої дальності" (LRHW) армії США буде введена в експлуатацію "принаймні" на шість місяців пізніше, ніж планувалося спочатку, через "відсутність, суперечливість та нечіткість стандартів виробництва ракет".

Програма LRHW Сухопутних військ передбачає створення гіперзвукової ракети наземного базування під назвою "Dark Eagle", яка покликана забезпечити збройні сили здатністю наносити точні удари на великі відстані в умовах бойових дій.

За даними видання, Сухопутні війська та ВМС спільно працюють над цією програмою, сподіваючись, що ракети можна буде запускати як з суші, так і з моря.

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