Незабаром Україна почне обганяти виробництво зброї в РФ, - Зеленський

Серед пріоритетів виробництво ефективної української балістики та антибалістичної системи.

Україна вийшла на здатність виробляти такий обсяг технологічних видів зброї, який може довгостроково перевищити російські спроможності. Про це у Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами засідання Ставки.

За його словами, йдеться про збільшення українських спроможностей і, передусім, це стосується українських дронів усіх типів, наземних роботизованих комплексів, ракетної програми, засобів РЕБ, військової техніки.

Він наголосив, що вдячний усім фахівцям, які розвивають ракетну програму та працюють, зокрема, на виробництво ефективної української балістики та антибалістичної системи. "Сьогодні ми провели фактично ревізію спроможностей і визначили кроки, які прискорять виробництво, випробування та застосування", - додав Зеленський.

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Президент України зазначає, що доручив Міністерству закордонних справ та Міністерству оборони зосередитися на роботі з партнерами, що може принести додаткове фінансування на виробництво.

Зеленський пообіцяв, що Україна продовжить українські "далекобійні та середньої дальності санкції", щоб в російських соціальних групах було відчуття, що війна прямо впливає на повсякдення, а також, щоб обмежити можливості Росії фінансувати війну.

"Окремо розглянули обсяги й терміни постачання тих засобів ППО, які потрібні фактично в щоденному режимі. Найближчими днями ключовий пріоритет у всій дипломатичній роботі, в усіх зустрічах і перемовинах – саме ППО для України", - зазначає президент України.

Українська зброя

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони Михайло Федоров зазначав, що в Україні розпочалися випробування лазерних систем ППО. Вже є перші результати випробувань таких систем ППО. Зараз українські фахівці їх вивчають.

Міністр оборони також заявив, що окремим пріоритетом є розробка недорогих крилатих ракет із використанням технологій штучного інтелекту. Вони можуть з’явитися вже через рік

За словами міністра оборони, зараз в Україні тестуються розробки до десяти компаній, які створюють недорогі ракети для перехоплення ворожих дронів. Також триває робота над системами протидії балістичним ракетам і керованим авіабомбам.

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