У США 'перевинайшли' Bradley: AMPV отримав бойовий модуль з гарматою

Армія тестує нову версію бронемашини з озброєнням рівня БМП – але закупівлі поки не планують.

Армія США отримала перші тестові зразки гусеничних машин AMPV, оснащених бойовим модулем із 30-мм гарматою. Фактично це наближає їх до рівня бойових машин піхоти M2 Bradley, на базі якої і створено AMPV, повідомляє видання The War Zone.

Дві модернізовані машини вже передано 1-й кавалерійській дивізії армії США. Розробку та виробництво профінансувала компанія BAE Systems у межах програми випробувань нових бойових можливостей.

Оцінювання проходить у межах ініціативи Transformation In Contact (TIC 2.0), яка передбачає швидке впровадження нових технологій і тактик на полі бою.

Озброєння рівня БМП

На тестову версію AMPV встановлено дистанційно керований бойовий модуль MCT-30 від норвезької компанії Kongsberg Defence. Він оснащений автоматичною 30-мм гарматою Mk 44 Bushmaster II та сучасною системою управління вогнем з оптико-електронними та інфрачервоними сенсорами.

У деяких конфігураціях модуль також може нести протитанкові ракети Javelin.

Поки без планів на масове виробництво

Попри активні випробування, армія США наразі не планує закупівлю цієї версії. Базова програма AMPV, затверджена ще у 2014 році, передбачає лише неозброєні варіанти машини – від медичних до командних.

AMPV замінює застарілі бронетранспортери M113 і вже вважається ключовою платформою для підтримки підрозділів на полі бою.

BAE Systems паралельно розробляє систему ExMEP, яка дозволяє швидко встановлювати різні бойові модулі – від мінометів до систем ППО. Загалом платформа може підтримувати понад 30 типів озброєння.

Раніше на базі AMPV вже демонстрували варіанти зі 120-мм мінометом і системами ближньої протиповітряної оборони, що робить машину однією з найбільш гнучких у лінійці армії США.

M2 Bradley в центрі уваги

Як повідомляв УНІАН, раніше у Росії порівняли M2 Bradley зі своєю БМП-3 і отримали однозначний результат - їхня машина програє майже по всіх пунктах. За даними Defense Express, у 38-му науково-дослідному інституті бронетанкової техніки Міноборони РФ провели дослідницькі випробування однієї з трофейних БМП M2A2 ODS SA і тепер в мережі з’явилися результати цих випробувань та порsвняння її з БМП-3.

Водночас українські бійці порівняли M2 Bradley і шведську CV90 і визначили, яка з машин краща. Зокрема, у CV90 значно більша фугасна дія снаряду і розліт уламків кожного снаряду. А перевагою M2 Bradley є наявність пускових для протитанкових ракет TOW, а також динамічний захист для прикриття лобової частини машини.

