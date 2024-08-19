Питання високої ціни малопомітних винищувачів стає з кожним роком все більш актуальним.

Компанія Boeing пропонує побудувати нову версію свого винищувача F-15EX Eagle II, оснащену потужним радіоелектронним обладнанням. Про це пише The Telegraph.

Зазначається, що отримавши нові системи РЕБ, F-15EX може перетворитися на EF-15EX (користуючись американською термінологією) і стане заміною літаку радіоелектронної боротьби EF-111 Raven, який вже зняли з озброєння.

Ідея полягає в тому, щоб взяти системи, які стоять на створеному на базі F-18 літаку РЕБ EA-18G Growler ВМС США і перенести їх на оновлений планер F-15. Таким чином, Повітряні сили отримають власний аналог Growler.

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Звісно, мова не йде про повноцінний "стелс"‎: ані старі версії F-15, ані F-15EX ніколи не були "‎невидимками"‎. Втім, завдяки новим системам РЕБ, можна буде придушити радіоелектронні засоби ворога, досягнувши таким чином суттєвої переваги в повітрі.

Проблеми винищувачів шостого покоління

Зазначимо, що американці поки що не відмовились від створення нових "невидимок"‎ шостого покоління. Втім, їх дуже турбує захмарна ціна цих літаків.

На думку експертів, вартість одного Next Generation Air Dominance (NGAD), який створюють для потреб Повітряних сил США, може скласти приблизно 250 млн доларів. Це в кілька разів дорожче, ніж коштує винищувач п’ятого покоління F-35 Lightning II.

Також УНІАН повідомляв, що США відклали фінансування розробки винищувача шостого покоління F/A-XX. При цьому закупка більшої кількості F-15EX може стати варіантом, якщо США відмовляться від програми NGAD.

Оскільки F-15EX не може похвалитись малопомітністю, йому буде потрібен додатковий захист, який і забезпечать створені на його базі літаки радіоелектронної боротьби.

Зазначимо, що зараз в кризі перебуває не тільки програма Next Generation Air Dominance, а й флотська F/A-XX. Остання, нагадаємо, покликана надати флоту США заміну палубному літаку Super Hornet.

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