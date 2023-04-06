Уряд пояснив, що цю систему будуть використовувати в "надзвичайних ситуаціях, що загрожують життю", в тому числі екстремальні погодні явища.

По всій території Великобританії 23 квітня проведуть загальне тестування служби екстреного оповіщення.

Як пише видання Sky News, у неділю, 23 квітня, о 15:00 на мобільних телефонах громадян країни з’являться повідомлення разом зі звуком і вібрацією, які триватимуть 10 секунд. Сповіщення прозвучить навіть якщо телефон людини перебуває у беззвучному режимі.

Людям потрібно буде лише натиснути "ОК" або відгорнути сповіщення, як будь-яке інше і все.

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Це перше загальнонаціональне випробування послуги після пілотних проектів у двох регіонах.

Уряд пояснив, що цю систему будуть використовувати в "надзвичайних ситуаціях, що загрожують життю", включаючи екстремальні погодні явища, такі як лісові пожежі та повені.

Британський уряд заявив, що цей тест є важливим, оскільки дозволить переконатися, що люди можуть розпізнати справжнє екстрене сповіщення, яке надасть чіткі інструкції, що робити в надзвичайних ситуаціях.

Система оповіщення від Ізраїлю Україні

16 лютого міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен пообіцяв надати Україні систему попередження про загрози з повітря. 27 лютого ЗМІ повідомили, що ізраїльська система оповіщення може запрацювати в Україні через чотири місяці.

А 16 березня посол Ізраїлю в Україні Міхель Бродський заявив, що українська та ізраїльська сторони ведуть діалог про адаптацію в Україні системи раннього оповіщення про повітряну тривогу.

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