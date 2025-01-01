Це реактивний дрон з дальністю польоту понад 250 км та навантаженням до 25 кг.

Міноборони Великої Британії уклало угоду із компанією Modini на постачання далекобійних дронів-камікадзе.

Як пише Defense Express, контракт передбачає постачання невідомої кількості неназваних дронів компанії Modini впродовж 24 місяців на загальну суму 7,5 млн фунтів (9,4 млн доларів).

Хоча інформація не розкривається, наразі єдиний відомий проєкт компанії - Dart 250. Це реактивний дрон з дальністю польоту понад 250 км та навантаженням до 25 кг. Крім того, він має просунуту систему навігації з польотом із огинанням рельєфу місцевості.

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У 2024 році була також представлена антиРЕБ-версія БПЛА Dart 250EW із пасивною головкою самонаведення на джерело радіоперешкод. Modini працює й над розвідувальною версією цього безпілотника.

За даними UK Defence Journal, контактування БПЛА відбувається у межах операції НАТО під керівництвом Великої Британії Operation Cabrit. Вона передбачає збільшення присутності у Балтійському регіоні для стримування російської агресії. Тому можна сказати, що дрони Dart 250 будуть направлені саме проти РФ.

"Dart 250 може викликати певні асоціації із дроном, який один з українських журналістів позиціонував, як українську розробку. І під час невизначеності щодо зовнішнього вигляду "Паляниці" міг вважатися нею. Чому так сталось - наразі невідомо. Як і про будь-яку участь України у діяльності Modini, яка працює з 2006 року у невеликому місті Пьюсі у Вілтширі на півдні Англії. Але цілком можливо, що бойове хрещення Dart 250 вже давно пройшов і на практиці довів свою ефективність", - підсумували аналітики Defense Expresss.

Протистояння НАТО та РФ

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія відпрацьовує напад на Фінляндію та інші країни на східному фланзі НАТО. За даними ЗМІ, Росія намагатиметься вийти на кордони Туркуського договору 1743 року.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус припустив, що Росія через кілька років може атакувати територію НАТО. За його словами, зараз РФ за кілька місяців виробляє більше озброєнь і боєприпасів, ніж усі країни Євросоюзу разом узяті за рік.

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