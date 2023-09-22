Канада також братиме участь у навчанні українських пілотів на F-16.

Канада у п'ятницю оголосить про додаткову допомогу Україні в розмірі 650 мільйонів канадських доларів (близько 482 мільйонів доларів США), повідомляє канал CTV News.

Крім того, в рамках цієї суми, яка буде виділятися протягом декількох років, Канада поставить Україні більше танків Leopard 2, повідомляє агентство. Канада також застосовуватиме нові санкції проти Росії.

Видання нагадує, що з січня 2022 року Канада надала Україні військову, економічну та гуманітарну допомогу на суму понад 9,8 мільярда канадських доларів (7,2 мільярда доларів США). Федеральний уряд також запровадив кілька раундів санкцій проти Росії, направив канадські збройні сили до Європи для навчання українських солдатів і прийняв у країні понад 175 тисяч українців.

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Оновлено 21.00. Виділення Україні допомоги під час свого виступу підтвердив також прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

"Канада запланувала виділення 650 млн канадських доларів на 50 броньованих машин та спеціальних машин для евакуації, які будуть вироблені у канадській провінції Онтаріо. Ми також будемо направляти інструкторів та техніків для F-16, щоб Україна могла максимально ефективно використовувати літаки", - зазначив він.

Візит Зеленського до Канади

Сьогодні президент України Володимир Зеленський перебуває в Канаді з не анонсованим візитом. Це його перший візит після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Зазначається, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і Зеленський візьмуть участь у церемонії підписання Угоди про продовження зміцнення економічних зв'язків між країнами. Також президент України зустрінеться з членами уряду Канади і виступить у парламенті. Після цього Зеленський відправиться з Оттави в Торонто, де відбудеться зустріч з канадськими бізнес-лідерами з метою зміцнення інвестицій приватного сектора в майбутнє нашої країни.

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