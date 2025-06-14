Всього у американській армії на озброєнні перебуває 80 "Букерів".

Армія США оголосила про скасування випуску бойової машини типу M10 Booker у відповідь на "поточні світові події та у підтримку стратегічних цілей". Залишки коштів будуть перерозподілені на інші проєкти протягом двох років.

Подальша доля вже випущених машин (80 одиниць) буде вирішена після повного розірвання контракту із виробником General Dynamics, пише Defence Express.

Видання зазначило, що ідея обзавестись "Букерами" виникла в американській армії ще у 2013 році, а уже в 2015 році було офіційно оголошено проєкт MPF (Mobile Protected Firepower), в рамках якого було визначено потребу у машині масою не більше 32 тонн, яка могла б працювати у суворих та непередбачуваних місцях. А через 10 років і майже $2 млрд витрат у Пентагоні визнали, що не знають, що робити з "Букерами".

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На додачу, стало відомо, що Пентагон підтасував перемогу у конкурсі на виробництво цих машин компанії General Dynamics Land Systems, хоча більш вдалий проєкт представила компанія BAE Systmes.

Легкий танк M10 Booker

Раніше повідомлялося, що армія США офіційно зняла з озброєння легкий танк M10 Booker, і тепер там думають, куди подіти раніше куплені 80 одиниць.

Один із варіантів - це можлива відправка в Україну на війну проти РФ, висловлював думку оборонний оглядач Айзек Зайц.

"Незважаючи на те, що M10 Booker не задовольняє жодної з потреб армії США, він все одно є гарною машиною сам по собі", - зазначив оглядач.

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