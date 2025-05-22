Хоча цей легкий танк не задовольняє жодної потреби армії США, він все ж є хорошим сам по собі.

Армія США офіційно зняла з озброєння легкий танк M10 Booker, і тепер там думають, куди подіти раніше куплені 80 одиниць.

Один із варіантів - це можлива відправка в Україну для боротьби з Росією, пише оборонний оглядач Айзек Зайц для порталу 19FortyFive. Він зазначив, що одні стверджують, що M10 Booker стане цінним активом у руках України, а інші - що машина буде легкою ціллю для російських безпілотників.

"Незважаючи на те, що M10 Booker не задовольняє жодної з потреб армії США, він, як і раніше, є гарною машиною сам по собі", - зазначив оглядач.

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Зайц розповів, що цей танк був розроблений для забезпечення легких піхотних бригад мобільною, захищеною вогневою міццю. Він заповнює нішу між важкими основними бойовими танками (ОБТ), такими як M1 Abrams, і більш легкими броньованими машинами.

ЗСУ, які часто воюють у змішаній місцевості та міських умовах, могли б виграти від машини, яка забезпечує мобільність і вогневу міць без логістичного навантаження повноцінного ОБТ.

Оглядач міркує, що замість того, щоб консервувати або утилізувати ці легкі танки, передача їх Україні дала б змогу США відшкодувати певну вартість інвестицій, одночасно підтримуючи союзника, який цього потребує.

"Україні потрібна вся броня, яку вона може отримати", - констатував Зайц.

Після трьох років бойових дій бронетанкові резерви України небезпечно скоротилися, тому, як зауважив оглядач, відправка навіть кількох десятків "Букерів" матиме велике значення для поповнення українських бронетанкових дивізій.

Зайц додав, що передача М10 "Букер" стане сильним сигналом про те, що США мають намір підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Крім того, як підкреслив Зайц, хоча M10 Booker виводяться з експлуатації, його участь у реальних боях в Україні дасть цінну інформацію про його ефективність. "Відправлення Booker в Україну надасть конструкторам цінні дані, які можуть вплинути на створення більш досконалих машин", - наголосив оглядач і додав, що це внесе ясність у розуміння, що працює, а що ні для більш легких систем.

Однак Зайц зазначив, що M10 Booker - відносно нова і неперевірена платформа. Військова логістика України і так обслуговує і підтримує кілька типів ОБТ, БМП та інших бойових машин. Впровадження нового типу машини потребуватиме навчання, запасних частин, інфраструктури обслуговування та інтеграції в наявні системи управління і контролю. "Це може створити більше проблем, ніж вирішити", - припустив оглядач.

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Раніше Зайц зазначав, що під час війни проти України деякі з найбільших втрат Росії відбулися в Чорному морі, через що російський Чорноморський флот втратив більшу частину свого колишнього престижу. Він зазначив, що до теперішнього часу багато експертів списали Чорноморський флот Російської Федерації, як грізну бойову силу.

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