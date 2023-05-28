Аналітик припустив, що "перехоплення" цих ракет може бути частиною російської ІПСО.

Аналітик британського телеканалу Sky News Шон Белл відповів на численні заяви Росії про нібито перехоплені ракети Storm Shadow. Він закликав ставитися до таких тверджень з обережністю, оскільки росіяни неодноразово брехали про можливості своєї ППО.

Телеканал відзначає, що протягом останніх 24 годин російські пропагандисти писали про щонайменше дві збиті Storm Shadow.

"Коли Росія заявляє про це, ми ніколи не можемо бути впевнені, чи це правда", - сказав Белл. Аналітик додав, що ці снаряди дуже важко перехопити, хоча і не виключив це.

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Разом з тим Белл підкреслив, що те ж росіяни заявляли і щодо "знищених" HIMARS: "Частина цього може бути інформаційною операцією".

У цьому контексті Белл також згадав успішне використання Україною Patriot, в результаті якого був збитий "Кинджал". І це, вважає аналітик, дуже не сподобалося Путіну.

"Реальність така, що ми насправді не знаємо правди про це, але один ключ, який ми знаємо, полягає в тому, що Захід постачає розумну зброю Україні, що дає асиметричну перевагу", - додав він.

Storm Shadows в Україні - головне

Storm Shadows - це крилаті ракети повітряного базування великої дальності, які можуть нести 450-кілограмову звичайну боєголовку до 300 км. Ракети призначені для ураження глибоко укріплених статичних цілей.

По суті, Велика Британія стала першою країною Заходу, яка 11 травня 2023 року офіційно передала Україні далекобійні крилаті ракети.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, всі влучання Storm Shadow були результативними: "З усієї кількості пусків Storm Shadow, які вже відбулися, всі 100% влучання по цілях. 100% на 100%".

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