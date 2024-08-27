Дозвіл на залучення пілотів на пенсії на F-16 для охорони українського неба мають дати США, зазначив український лідер.

Триває війна в Україні, і в українському небі інколи перебувають розвідувальні ворожі БПЛА Zala і "Орлан", які наводять удари на наші об’єкти, але мало є інструментів для їх знищення.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський на Форумі "Україна 2024. Незалежність". "Ці Zala і "Орлани" ми збиваємо. Складно знайти технічно, як це зробити. Тут не вистачає інструментів, включаючи ППО", - наголосив він. За його словами, не виправдано дорого використовувати системи Patriot для знищення цих розвідувальних БПЛА.

"Бо дуже дорого. Бо, коли потім полетить в лікарню ракета "Кинджал", то складно буде збивати", - сказав Зеленський. Він зазначив, що через це в українському небі багато ворожих дронів-розвідників. "Наші військові і техніки, і оборонно-промисловий комплекс постійно шукають інструменти, як зменшувати їх вплив. Це факт, що вони наводять все, і це дуже серйозний виклик", - сказав президент України.

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Відповідаючи на запитання з приводу можливого залучення для захисту українського неба добровольців пілотів-пенсіонерів з країн-партнерів для польотів на F-16, Зеленський зазначив, що ця тема не раз підіймалася. За його словами, потрібне рішення США щодо добровольців повітряного флоту. "Це прекрасна ідея. Авжеж ми порушували це питання з партнерами, і тут конгресмени з нами на одному боці. Авжеж, це рішення США, виключно їх. Будемо продовжувати працювати над ним", - сказав президент України.

Він зазначив, що хоч літаки нам надає Данія, Нідерланди, Норвегія і Бельгія, але дозволи, згідно з їхніми домовленостями і угодами, мають надати США.

Важливі новини - що вже повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, німецький оглядач Юрген Наудітт вважає, що достатня кількість українських пілотів, готових літати на винищувачах F-16, буде готова лише до кінця 2025 року. Начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов сказав, що у світі мало місць для навчання пілотів літати на винищувачах F-16, і цей процес не є швидким.

Американський сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що Україна могла б запросити західних пілотів F-16 на пенсії, які хочуть воювати за свободу, боротися на своєму боці. Таку заяву він зробив під час брифінгу за підсумками переговорів з президентом України Володимиром Зеленським у Києві 12 серпня.

На думку сенатора, так Україна зможе використати надані партнерами літаки F-16 раніше, у той час, як українські пілоти проходитимуть відповідне навчання. І це питання він збирається порушити в США.

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