Зазначається, що ця система буде ефективнішоюю за російські С-300, С-400 та С-500.

У Сполучених Штатах Америки працюють над передовою системою протиракетної оборони під назвою Dark Eagle. В основі лежить гіперзвукова ракета-перехоплювач C-HGB, яка здатна розвивати швидкість до 17 Махів, пише Army Recognition.

"Армія США планує досягти повної оперативної готовності цієї ракетної системи протягом одного-двох років. Очікується, що вона буде розміщена в Німеччині у визначеному районі балістичних ракет середньої дальності (БРСД) для протидії таким загрозам, як російський гіперзвуковий комплекс "Орєшник", – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що як американська система Dark Eagle, інтегрована з ЗРК LRHW AUR, так і російські системи ППО С-300, С-400 і С-500 виконують схожі завдання захисту від балістичних загроз. Проте суттєво відрізняються за своєю конструкцією, технологією і можливостями перехоплення.

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Ракета C-HGB здатна розвивати швидкість від 3000 до 3700 метрів за секунду на висотах до 50 км. Вона спроектована таким чином, щоб кинути виклик і потенційно перевершити можливості російських систем протиповітряної оборони С-300, С-400 і С-500. Вони ефективні на менших висотах, але їм буде важко перехопити швидку і маневрену гіперзвукову зброю.

До прикладу, найсучасніша російська система С-500 включає в себе технології перехоплення ракет на дуже великих висотах, але навіть цій системі може бути складно відстежувати швидку і маневрену гіперзвукову ціль на менших висотах. Хоча російські системи залишаються високоефективними в певних умовах, здатність Dark Eagle діяти в районах, де традиційна оборона не спрацьовує, може змінити стратегічний баланс у сфері балістичних ракет, акцентують автори.

Єдиною системою, здатною ефективно перехоплювати боєголовку C-HGB на висотах вище 80 км, залишається перехоплювач 53Т6М зі складу російської системи А-235. Однак на менших висотах ця система менш ефективна.

Виробництво та випробування зброї: інші новини

У Мережі опублікували нові фото зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) "Оса", оснащеного радянськими керованими ракетами Р-73. У базовій версії вони призначені для винищувачів. Зазначалося, що модернізовані ЗРК отримали всі зенітні ракетні полки Сухопутних військ, які мають на озброєнні "‎Осу"‎.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що проходить випробування ракета "Рута". У ЗМІ писали, що ця розробка – результат є результатом роботи стартапу Destinus, який уже постачає Силам оборони України гвинтові БПЛА Lord із дальністю 750-2000 км. Нова зброя є реактивним дроном із дальністю польоту в 300 км.

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