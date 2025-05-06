Донори запчастин: США відправляють в Україну F-16 з 'кладовища літаків' в Аризоні

Ці літаки не можна було відновити для оперативного використання.

США передають Україні списані F-16 із "кладовища літаків" на базі Девіс-Монтан в Аризоні, пише Defense News.

Як пояснив речник Повітряних сил США, ці винищувачі "були зняті з активного використання США та не придатні для польотів". Їм бракує критично важливих компонентів, таких як двигун або радар, і ці літаки не можна було відновити для оперативного використання. Їх використовуватимуть як донори запчастин для літаків, які Україні надала Європа.

Держдепартамент США також схвалив продаж Україні військової техніки та послуг на $310,5 млн. У пакет входять запчастини, модифікації, технічна документація, програмне забезпечення, а також навчання пілотів і техніків. У відомстві зазначили, що це підсилить обороноздатність України та поглибить її сумісність з США.

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Попри початкові сумніви Вашингтона в доцільності постачання F-16, у серпні 2023 року адміністрація Байдена дала зелене світло. Данія, Нідерланди, Бельгія та Норвегія вже передали літаки або зобов’язалися це зробити.

Генерал Крістофер Каволі заявив 3 квітня: "До розгортання в Україні підготовлено більше F-16. У процесі навчання є більше пілотів. Літаки активні та літають щодня. Вони перемогли велику кількість крилатих ракетних загроз, а також завдали величезної кількості наступальних атак уздовж східного фронту".

Літаки F-16 для України

Раніше видання The War Zone писало, що Сполучені Штати Америки відправили в Україну списані винищувачі F-16. Літаки можуть використовуватися виключно як донори запчастин.

Воно опублікувало кадри із завантаженням частково розібраних бортів на український транспортний літак Ан-124 в Аризоні. Згідно з даними бортових трекерів, він прямував до Польщі.

У Повітряних силах США зазначали, що Штати "підтримали постачання європейцями пожертвуваних Україні F-16, надавши Україні списані та повністю непрацездатні F-16 на запчастини".

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