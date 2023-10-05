Безпілотник має модульну архітектуру, що дозволяє використовувати його в різних ситуаціях.

Сербія представила новий баражуючий боєприпас Vila 1 (Vlatacom Integrated Loiting Ammunition 1). Він здатний долати відстань до 300 км і нести стільки ж кілограмів вибухівки. Для управління цим дроном використовується комбінація технологій.

Про це пише портал Army Recognition. Відомо, що нову розробку представили на сербській виставці "Партнер 2023". Дрон розробив інститут Vlatacom. Безпілотник має модульну архітектуру, що дозволяє використовувати його в різних ситуаціях – в нього можна інтегрувати різні системи наведення і конфігурації боєголовок. Сама боєголовка оснащена системою запобіжника vAF-M17 / vFI-17 для більш високої точності наведення.

Для управління Vila 1 використовує відразу кілька технологій – боєприпас йде до цілі по запрограмованій траєкторії, використовуючи глобальну навігаційну супутникову систему GNSS і інерційну навігаційну систему INS. Уже в цільовій зоні задіюється оптико-електронна система і двосторонній радіозв'язок. Крім того, для розпізнавання мети використовується штучний інтелект.

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Баражуючий боєприпас Vila 1 запускається зі ствола, вбудованого в машину, оснащену колісною формулою 8x8, щоб забезпечити адаптованість до різних ландшафтів. Пускову установку також можна інтегрувати на військові кораблі.

"Баражуючий боєприпас Vila 1 має довжину 5,5 м (без прискорювача), розмах крила 2,7 м, робочу висоту від 50 м до понад 7000 м, крейсерську швидкість 926 км/год (або 0,75 Маха), і бойову частину потужністю 300 кг, доступною в різних типах. Рух здійснюється за рахунок турбовентиляторного чи турбореактивного двигуна, запуск якого ініціюється розгінним двигуном з пускової труби. Vila 1 може похвалитися запасом ходу до 300 км, включаючи функцію баражування", – пише видання.

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