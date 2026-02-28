Аеропорт Дубая зупинив роботу після ударів США та Ізраїлю по Ірану

Міжнародний аеропорт Дубая – один з найзавантаженіших у світі.

На тлі ударів США та Ізраїлю по Ірану і вибухів в ОАЕ після відповідних атак Тегерана Міжнародний аеропорт Дубая (DXB) і аеропорт Аль-Мактум (DWC) призупинили роботу на невизначений час, йдеться в повідомленні на сайті аеропорту.

Пасажирам не рекомендують їхати в аеропорт, а замість цього радять отримувати інформацію про рейси безпосередньо у своєї авіакомпанії.

Міжнародний аеропорт Дубая DXB – один з найбільш завантажених аеропортів у світі. У 2025 році він обслужив понад 95 млн пасажирів. В середньому за день через аеропорт проходить близько 250 000 пасажирів.

Також, як пише The Independent, головна авіакомпанія Дубая, Emirates, заявила, що у зв'язку з численними закриттями регіонального повітряного простору тимчасово призупинила польоти в Дубай і назад.

Багато рейсів до Дубая вже повернулися до своїх пунктів відправлення, включаючи рейси Emirates з Дубліна, Turkish Airlines до Стамбула і LOT до Варшави.

Також найбільший авіаперевізник Перської затоки Qatar Airways призупинив всі рейси до свого хабу в Досі і назад. У регіоні Перської затоки Доха посідає друге місце після Дубая за кількістю рейсів і пасажирів.

"Qatar Airways Group підтверджує тимчасове призупинення своїх рейсів до Дохи і назад у зв'язку із закриттям повітряного простору Катару. Після відновлення звичайної роботи очікуються затримки в розкладі рейсів", - йдеться в заяві.

Багато рейсів Qatar Airways з аеропортів континентальної Європи також повернулися в пункти відправлення, включаючи рейси з Берліна, Брюсселя, Цюріха, Відня, Варшави, Барселони, Стокгольма, Копенгагена, Дюссельдорфа, Брюсселя, Парижа, Мілана і Мадрида.

Удари по Ірану - новини

The Times писало, що якщо США і союзники дійсно мають намір повалити керівництво Ірану, їм доведеться враховувати, що війна може бути довгою.

Водночас Іран може ескалувати ситуацію до межі своїх можливостей. Це може включати спроби перекрити Ормузьку протоку, вузьке місце для значної частини світової торгівлі нафтою, ракетні удари по Ізраїлю або інших союзників США і прямі дії проти американських інтересів у всьому регіоні.

При цьому, якщо бомбардування триватиме більше десяти днів, запаси деяких ракет у США можуть почати вичерпуватися.

