У Пентагоні пояснили, як війна в Україні змінює майбутнє армій світу

Під час випробувань військові за допомогою 3D-друку виготовляли кумулятивні заряди з використанням підручних матеріалів.

Війна в Україні стала прикладом того, як нові технології можуть змінювати хід бойових дій у режимі реального часу. Таку думку висловив помічник міністра оборони США з питань науки та технологій Джозеф Джуелл під час виступу на конференції Defense One Tech Summit у штаті Вірджинія.

За його словами, однією з головних особливостей російсько-української війни стало те, що значна частина озброєння, яке сьогодні використовується на фронті, була створена вже після початку повномасштабного вторгнення.

Джуелл наголосив, що українська оборонна промисловість змогла в дуже короткі строки налагодити виробництво нових видів безпілотників та інших технологічних рішень через нагальну потребу на полі бою. На його думку, США також повинні навчитися швидко створювати та впроваджувати нові військові розробки.

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Окремо представник Пентагону звернув увагу на роль українських морських безпілотників. Він зазначив, що Україна змогла суттєво обмежити можливості російського флоту, не маючи власних значних військово-морських сил.

За словами Джуелла, ключовими перевагами таких систем стали їхня малопомітність та можливість масового застосування.

Водночас він підкреслив, що сучасні конфлікти не означають повну відмову від дорогих високоточних озброєнь. Натомість їх дедалі частіше можуть доповнювати сотні або навіть тисячі дешевших дронів, які працюють у єдиній системі.

На його думку, наступним етапом розвитку стане ширше використання штучного інтелекту для управління безпілотниками. Якщо зараз багато українських FPV-дронів контролюються операторами вручну, то в майбутньому дедалі більше функцій виконуватимуть автоматизовані системи.

Також Джуелл розповів про ініціативи Пентагону щодо прискорення інновацій. Зокрема, Міністерство оборони США дозволяє приватним компаніям безкоштовно використовувати частину патентів, які належать державі. Йдеться приблизно про 500 технологій, доступ до яких відкрили в межах програми так званих "патентних канікул".

Крім того, представник оборонного відомства наголосив на перспективах поєднання біотехнологій і штучного інтелекту. Як приклад він навів розробку спеціального покриття для безпілотників, яке допомагає приховувати їхній тепловий слід.

Ще одним прикладом нових підходів стали експерименти Корпусу морської піхоти США з польового виробництва боєприпасів. Під час випробувань військові за допомогою 3D-друку виготовляли кумулятивні заряди з використанням підручних матеріалів, серед яких були пластикові пляшки, вулканічний камінь, кокосове волокно та навіть кавова гуща.

За словами Джуелла, усі створені таким способом боєприпаси спрацювали, а найкращі результати продемонстрували зразки з використанням вулканічної породи.

У Пентагоні вважають, що подібні мобільні виробничі комплекси в майбутньому можуть забезпечувати війська не лише окремими боєприпасами, а й паливом та іншими необхідними ресурсами безпосередньо поблизу зони бойових дій.

Українська зброя - останні розробки

Раніше видання The Telegraph повідомляло, що Україна за 17 місяців винайшла власну зброю під назвою "Вирівнювач" проти російських керованих бомб і більше не чекатиме на поставки від західних союзників. "Вирівнювач" – одне з найзначніших доповнень до українського арсеналу і цілеспрямований сигнал про те, що Київ більше не готовий чекати, поки західні спонсори нададуть йому все необхідне.

Також норвезький фахівець Фабіан Хофман заявив, що українські далекобійні засоби ураження можуть стати єдиним життєздатним варіантом для Європи у найближчій перспективі. І, в першу чергу, мова йде про далекобійні дрони, виробництво яких уже стало масовим та серійним.