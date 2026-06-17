Застарілі технології боротьби з БПЛА стануть в нагоді союзникам: в РНБО пояснили як саме

Зокрема, такі технології можуть бути цінними для підготовки та навчання.

Українські технології протидії безпілотникам, які вже втратили актуальність на фронті, можуть допомогти союзникам підготуватися до можливих загроз та посилити власну оборону. Про це заявив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Давид Алоян, пише Business Insider.

Алоян зазначив, що деякі українські розробки, зокрема ранні моделі дронів-перехоплювачів для боротьби з ударними БПЛА, вже не є оптимальним рішенням для потреб України. Водночас вони можуть залишатися ефективними в інших країнах, де гонка озброєнь відбувається повільніше.

Він зауважив, що у разі нападу на інші країни Європи було б краще мати хоча б ті рішення, які показали свою ефективність місяці тому.

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Заступник секретаря РНБО також згадав ситуацію на Близькому Сході під час війни з Іраном, коли США та їхні союзники в країнах Перської затоки зазнавали атак іранських дронів Shahed. Попри використання Тегераном новіших реактивних одноразових безпілотників, значну частину ударних засобів становили гвинтові Shahed, подібні до тих, з якими Україна стикається від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Під час цього конфлікту Україна спрямувала на Близький Схід близько 200 військових фахівців для допомоги у посиленні протиповітряної оборони. Також туди відправили військовослужбовців та українські засоби протидії безпілотникам, які застосовувалися в реальних бойових умовах.

Ці події, як наголошують автори, спричинили різке зростання інтересу до дронів-перехоплювачів.

Як такі технології можуть допомогти союзникам

"Ми готові ділитися нашим досвідом застосування, технологіями та знаннями – усім, що буде необхідно для того, щоб наші партнери досягли такого ж рівня стримування загроз, якого ми досягли в Україні", – сказав Алоян.

Відправною точкою для співпраці, на його думку, може стати обладнання, яке Україна вже не використовує, але яке залишається корисним в інших умовах. Союзникам, за його словами, було б корисно отримати "доступ до тих рішень, які є ефективними". Навіть якщо вони не застосовуватимуться безпосередньо в бойових діях, вони можуть бути цінними для підготовки та навчання.

Окремо посадовець підкреслив, що у війні з Росією "швидкість має вирішальне значення", тому оборонна промисловість повинна працювати значно швидше, ніж звикли союзники, адже вже за кілька місяців "рішення можуть застаріти".

Алоян підсумував, що Україна має "досвід, знання та рішення", якими вже ділиться "не просто з партнерами, а з друзями".

Більше про використання безпілотників в Україні

Раніше повідомлялося, що Україна залучає дрони-бомбардувальники для логістики. Зазначалося, що українські військові використовують БПЛА для доставки вантажів на передову, щоб зменшити ризики для особового складу.

Також в Україні випробували дрон, який збиває "Шахеди" майже без участі людини. Міністр оборони України Михайло Федоров розповів, що бойове випробування успішно пройшло на Харківщині. Він також показав відео автономного збиття російського дрона на бойових позиціях.

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