Україна знайшла відповідь російським КАБам: The Telegraph розкрив, на що здатна нова зброя

Протягом війни КАБи були одним із найруйнівніших видів зброї на передовій, і Україна не мала проти них жодної відповіді.

Україна за 17 місяців винайшла власну зброю під назвою "Вирівнювач" проти російських керованих бомб і більше не чекатиме на поставки від західних союзників.

Як пише видання The Telegraph, квартали Харкова, Запоріжжя, Херсона були перетворені на руїни недорогим озброєнням, яке жодна західна система протиповітряної оборони не змогла зупинити.

Видання зазначило, що ці боєприпаси радянської епохи оснащені дешевими системами наведення, які перетворюють некеровані бомби на високоточну зброю. Вони здатні запускатися з російського повітряного простору, далеко за межами досяжності будь-яких засобів протиповітряної оборони України.

"Протягом трьох років вони були одним із найруйнівніших видів зброї на передовій, і Україна не мала на них відповіді. Досі", – зазначило видання.

Що придумала Україна

Але Україна придумала відповідь – "Вирівнювач" – одне з найзначніших доповнень до власного арсеналу і цілеспрямований сигнал про те, що Київ більше не готовий чекати, поки західні спонсори нададуть йому все необхідне.

"Протягом значного періоду часу практично не існувало засобів захисту від російських керованих бомб. Через це українці несли великі втрати на лінії фронту. Тепер, коли Україна розвиває порівнянні власні можливості, це потенційно може прискорити темпи відступу російських військ", - сказав Кір Джайлз, співробітник програми з Росії та Євразії в Chatham House.

Він вважає, що Україна, по суті, "робить самостійно те, чого США не хотіли, щоб вона могла робити". Джайлз пояснив, що Україна створила собі ударні можливості, які Вашингтон не бажав надавати, і використовує їх у спосіб, який США не бажали схвалювати.

Видання зазначило, що "Вирівнювач" був розроблений для сумісності з існуючим авіапарком України, включаючи винищувачі F-16 і Mirage, але для його розгортання на цих літаках буде потрібна додаткова сертифікація.

Експерти зазначили, що це дозволить Україні вражати цілі на ще більшій території Росії.

"Це додає ще один інструмент до арсеналу України, за допомогою якого вона може вражати системи та позиції, які не можна знищити безпілотниками", – прокоментував Крістоф Бергс, аналітик-дослідник Королівського інституту об’єднаних служб.

Він зазначив, що "наявність цих бомб дає можливість наносити удари по укріплених районах, оборонних позиціях і командних пунктах, де потрібна висока потужність вибуху".

Але можливості України мають обмеження. "Основна проблема для українських ВПС полягає в тому, що вони не надто великі", – пояснив військовий аналітик з компанії Rusi Роберт Толласт.

Він додав, що українські винищувачі запускають керовані плануючі бомби на великі відстані, щоб триматися подалі від російських літаків, які мають ракети класу "повітря-повітря".

Це обмеження має величезне значення. Росія скидає свої КАБи з висоти 6-7 тис. м у межах свого повітряного простору, що забезпечує їм максимальну дальність і точність.

Українські винищувачі, змушені літати низько, щоб уникнути російської ППО, не можуть зрівнятися з цим, а низькі польоти значно скорочують дальність польоту плануючої бомби після скидання.

Видання зазначило, що хоча "Вирівнювач" і не переламає хід війни, але в поєднанні зі зростаючим арсеналом української зброї це є ще одним фактором тиску.

Толласт сказав: "Щоб виграти війну, необхідно постійно створювати противнику проблеми".

У середині травня стало відомо, що Україна створила свою першу в історії керовану плануючу авіабомбу після майже півтора року розробки. Нова зброя набагато дешевша за американські аналоги, згідно з інформацією компанії DG Industry.

Нова КАБ, що отримала назву "Вирівнювач", призначена для транспортування різними типами літаків.

