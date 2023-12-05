Наразі в рамках коаліції F-16 ведеться робота над збільшенням кількості літаків, які будуть передані Україні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що усі політичні рішення стосовно передачі Україні багатоцільових винищувачів F-16 ухвалені, залишилося вирішити технічні моменти з підготовки українських пілотів, техніків та відповідної інфраструктури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав на спільній прес-конференції з міністеркою закордонних справ Нідерландів Ханке Брейнс Слот у Києві. "Сьогодні продовжується робота Центру з підготовки наших пілотів і техніків для використання винищувачів F-16. Нідерланди вже почали передачу літаків до відповідного навчального центру в Румунії. Допомагають нам у розбудові відповідної інфраструктури. Сьогодні я отримав запевнення про те, що ті зобов'язання, які Нідерланди взяли на себе щодо передачі Україні F-16 будуть виконані", - сказав він, висловиваши вдячність партнерам.

Також, за словами Кулеби, усе зараз пов'язано з технічними деталями, а не політичними питаннями. "Стосовно F-16, по-перше, усі політичні рішення ухвалені. Ми вже у фазі технічної підготовки. Тому, щойно технічна підготовка завершиться пілотів, техніків і інфраструктури в Україні - ці літаки будуть в Україні, будуть захищати наше небо і будуть захищати наших солдатів, які будуть контрнаступати", - відзначив Кулеба.

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"Коаліція F-16 працює, у тому числі над збільшенням кількості літаків, які будуть передані Україні", - додав він.

Своєю чергою, Слот відзначила, що в листопаді у Румунії розпочалося навчання українських пілотів. Вона сказала, що різні країни, у тому числі Данія, вживають якнайшвидших заходів, аби уможливити використання F-16 в українському небі.

F-16 для України: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня президент України Володимир Зеленський після переговорів з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте заявив, що Україна отримає 42 американських винищувачі F-16.

Премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що її країна планує надати Україні 19 винищувачів F-16 та разом із Нідерландами стати першими країнами, які це зроблять. 24 серпня прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре підтвердив надання Україні західних винищувачів F-16.

У жовтні прем’єр-міністр Королівства Бельгія Александр Де Кроо висловив сподівання, що передача Україні винищувачів F-16 його країною стане можливою у 2025 році.

Навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16 вже розпочалися. У жовтні стало відомо, що США очолили Коаліцію спроможностей з розвитку Повітряних сил України в керуванні багатоцільовими винищувачами F16. Також співголовами цієї коаліції стали Нідерланди і Данія.

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат відзначав, що українська армія потребує близько 150 винищувачів F-16.

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