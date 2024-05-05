В кабіні за діями ШІ спостерігав особисто міністр ВПС США.

В США успішно випробували штучний інтелект (ШІ) для керування бойовим літаком. Як повідомляє Associated Press, міністр ВПС Френк Кендалл знаходився в кабіні F-16, який самостійно провів тренувальний бій поблизу авіабази Едвардс у Каліфорнії.

Зазначається, що США вже давно працюють над впровадженням елементів штучного інтелекту у військову авіацію. Саме на авіабазі Едвардс пілоти-випробувачі на спеціальних симуляторах займаються навчанням ШІ керуванню бойовими літаками. Попри те, що технологія ще не повністю розроблена, Пентагон хоче сформувати флот із 1000 літаків із системами ШІ: перший з них має стати в стрій до 2028 року.

"Відсутність цього становить ризик для безпеки. На даний момент ми повинні мати це", – сказав міністр в інтерв’ю Associated Press після того, як політав з пілотом-ШІ.

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За словами Кендалла, він побачив достатньо під час свого польоту, тому готовий довірити цьому штучному інтелекту самостійно приймати рішення про застосування зброї під час війни.

Хоча є багато противників того, аби довіряти зброю штучному інтелекту, як зазначає Associated Press, перехід авіації США на безпілотні літаки дасть американцям певну перевагу у разі повномасштабного конфлікту з Китаєм. Втрата пілота – не лише людська трагедія, але й економічний збиток, адже навчання такого спеціаліста коштує дуже дорого і потребує тривалого часу.

Крім того, безпілотні літаки потенційно можуть бути дешевшими за пілотовані, наголошує міністр Кендалл.

Associated Press зауважують, що Китай теж працює над створенням бойового ШІ, але наразі немає відомостей про те, щоб китайці перейшли до практичних тестів поза компьютерним симулятором.

Зазначається, що перший політ цього спеціального F-16 зі ШІ, названого Vista, відбувся ще у вересні 2023 року. Відтоді було проведено ще близько двох десятків подібних польотів, і ШІ демонструє значний прогрес у навчанні. Стверджується, що деякі версії штучного інтелекту, які тестуються на літаку Vista, уже перемагають людей-пілотів у тренувальних повітряних боях.

США ведуть перегони в озброєнні з Китаєм: останні новини

Як писав УНІАН, нещодавно в Китаї заявили про створення диво-радара, який легко бачить американський стелс-винищувач F-22. Якщо це справді так, тоді США втрачають важливу перевагу над китайською авіацією.

Також ми розповідали, що США вперше за 40 років планують створити нові ядерні боєголовки. Нова боєголовка буде розроблена спеціалістами Лос-Аламоської національної лабораторії.

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