Винищувач F-35 зазвичай несе озброєння у внутрішніх відсіках для зниження помітності.

Тисячі вильотів, здійснених ізраїльськими F-35I в останніх конфліктах на Близькому Сході, включали в себе перше в історії літака бойове застосування зовнішнього підвісного озброєння. Про це повідомляє The War Zone.

Для зниження помітності F-35 зазвичай несе озброєння у внутрішніх відсіках. Однак існує так званий "‎режим звіра"‎ (Beast Mode), який дозволяє підвішувати озброєння на зовнішні пілони, тим самим значно збільшуючи бойове навантаження літака.

Цей режим раніше активно тестували на F-35, але, наскільки відомо, не застосовували під час реальних бойових вильотів.

Відео дня

На представленому Повітряними силами Ізраїлю фото можна бачити F-35, як несе на зовнішніх вузлах одразу чотири боєприпаси типу Joint Direct Attack Munition (JDAM).

Нагадаємо, JDAM є комплектом обладнання, який перетворює прості вільноспадні бомби у високоточні керовані. Раніше таку зброю передали Україні західні союзники. Серед носіїв JDAM – адаптований під неї радянський винищувач Су-27.

F-35 – довідка

F-35 Lightning II є сімейством малопомітних багатофункціональних винищувачів п'ятого покоління, яке розроблене корпорацією Lockheed Martin у трьох основних версіях – F-35A, F-35B та F-35C.

Призначені для Ізраїлю літаки отримали позначення F-35I. Вони мають певні відмінності від інших винищувачів сімейства. Це стосується, зокрема, радіоелектронного обладнання.

Нагадаємо, раніше УНІАН писав, що у Канаді побоюються можливості "вимкнення" Сполученими Штатами винищувачів F-35. Також повідомлялось, що канадці взагалі можуть відмовитися від F-35 на тлі торговельної війни зі США.

Вас також можуть зацікавити новини: