JDAM є спеціальним комплектом, який перетворює звичайні вільноспадні бомби у керовані.

Українські Су-27 почали використовувати 1000-фунтові (454 кг) бомби Mark 83, які адаптували під комплект планування та корекції JDAM-ER. Про це повідомляє The Aviationist.

На відео, яке опублікувала 39 бригада тактичної авіації можна бачити, як український Су-27 скидає пару високоточних плануючих авіабомб на позиції росіян.

Найбільш цікавим є те, що до цього було відомо лише про існування варіантів комплектів JDAM-ER для 500-фунтових та 2000-фунтових авіабомб. Вони отримали назви GBU-62 та GBU-64, відповідно.

Американці не згадували про готовий варіант комплекту JDAM-ER для бомб вагою 1000 фунтів. Фахівці припускають, що його могли створити спеціально для потреб ЗСУ.

JDAM – довідка

JDAM (Joint Direct Attack Munition) є спеціальним комплектом, який перетворює звичайні вільноспадні бомби на керовані за рахунок дообладнання аеродинамічними комплектами із наведенням за GPS. JDAM почали експлуатувати у 1999 році.

Пізніше було створено комплект JDAM-ER. Завдяки використанню спеціальних крил дальність цієї версії може перевищувати 70 км, що дозволяє літаку-носію діяти на відносно безпечній відстані.

Відомо, що Україна використовує 500-фунтові (227 кг) бомби JDAM-ER з 2023 року. У минулому році партію JDAM-ER нашій країні передала Австралія.

Нові бомби для Повітряних сил ЗСУ

Україна активно використовує й інші авіабомби. Наприклад, раніше деякі літаки Збройних сил адаптували під нові французькі керовані авіабомби Armement air-sol modulaire, також відомі як HAMMER.

Серед носіїв цього боєприпасу – старий радянський штурмовик Су-25.

Також в мережу викладали відео скидання двох керованих бомб AASM-250 Hammer з винищувача МіГ-29 Збройних сил України.

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