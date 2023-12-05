Також фіни вмовляють решту Європи активніше допомагати Україні.

Фінляндія має намір розпочати виробництво боєприпасів для задоволення потреб української армії. Остаточне рішення мають ухвалити найближчими тижнями. Про це розповів міністр оборони країни Антті Хаккянен в інтерв’ю Iltalehte.

За його словами, вже завершено переговори щодо того, як Фінляндія буде нарощувати виробництво важких боєприпасів для озброєння України. На думку міністра, остаточно рішення ухвалять до Різдва, що стане "різдвяним подарунком" для українців.

"Мета – підтримати Україну ще сильніше, ніж зараз. Водночас ми продовжуємо підвищувати готовність Фінляндії та скандинавського регіону щодо виробництва боєприпасів", – каже Хяккянен.

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Міністр наголошує, що Фінляндія звернулася як до НАТО, так і до ЄС, особливо до великих держав-членів, щоб вони збільшили допомогу Україні озброєнням.

"Озброєння України – для нас критичне питання. Головний пріоритет нашого впливу ЄС і НАТО полягає в тому, щоб підштовхнути більші країни, особливо в Європі, збільшити виробництво боєприпасів", - наголошує Хаккянен.

Він додав, що Фінляндія також хоче стати великим постачальником боєприпасів для України – непропорційно великим, якщо порівнювати кількість населення. Свої прагнення фінський уряд пояснює просто – це стримує Росію, яка має протяжний спільний кордон з Фінляндією

Поставки боєприпасів Україні – останні новини

Як писав УНІАН, німецький концерн Rheinmetall отримав масштабне замовлення на поставку Україні артилерійських боєприпасів. Йдеться про десятки тисяч снарядів калібру 155 мм. Але є один неприємний нюанс – вони надійдуть аж у 2025 році.

На тлі нездатності ЄС забезпечити потреби ЗСУ у снарядах президент Латвії вказав, де Захід може легко "знайти" додаткові снаряди для України. За його словами, країни ЄС досі продовжують продавати боєприпаси третім країнам за комерційними контрактами, попри нестачу снарядів для України.

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