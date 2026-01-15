Президент Франції злякався 'Орєшніка' і хоче собі такий же

Франція знаходиться в зоні досяжності цієї російської ракети, зауважив Макрон.

Європа, і Франція зокрема, має розробити озброєння, аналогічне російському "Орєшніку". Про це заявив президент Франції Емануель Макрон, виступаючи перед військовими

"Ми щойно спостерігали вдруге запуск Росією ракети дуже великої дальності. Це дуже чіткий сигнал від держави, яка вирішила оснащуватися такими можливостями", - цитує президента Франції видання Clash Report.

Він нааголосив, що Франція перебуває в зоні досяжності ракет "Орєшнік".

"Якщо ми хочемо залишатися авторитетними, ми, європейці – а особливо Франція – повинні оволодіти цим новим озброєнням, яке змінить ситуацію в короткостроковій перспективі", - заявив Макрон.

Удар "Орєшніка" по Львову

Як повідомляв УНІАН, під час удару по Львову в ніч на 9 січня російські війська застосували балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік", оснащену кінетичною боєголовкою.

В Росії застосування "Орєшніка" назвали відповіддю на ніби-то атаку по резиденції Путіна на Валдаї українськими дронами за декілька днів до того.

Раніше розвідка США підтвердила, що Україна не атакувала резиденцію Путіна, як про це розповідав Кремль.

