Хомчак вбачає в агресивних діях Росії ознаки нової «холодної війни».

Головнокомандувач Збройних сил генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що Росія може спровокувати потенційні конфлікти не лише на теренах Європи, а й в Арктиці, на Близькому Сході, Північній та Центральній Африці, Середземномор’ї.

Читайте такожУкраїна може придбати протиракетні системи на кшталт ізраїльського "Залізного купола"Як повідомили у прес-службі Генштабу ЗСУ, про це він сказав на засіданні Військового комітету НАТО 18 травня у Брюсселі.

Головнокомандувач Збройних сил України закликав начальників генштабів країн-членів НАТО сформувати системний і консолідований підхід для нейтралізації російських викликів і загроз в контексті обстановки, яка склалася на українському напрямку.

«Фактично кожен день приносить нам ознаки нової «холодної» війни. При цьому мова вже йде про потенційні конфлікти, які можуть виникнути не лише на теренах Європи, а й в Арктиці, на Близькому Сході, Північній та Центральній Африці, Середземномор’ї тощо – усюди, де Росія демонструє агресивні амбіції та військову міць, провокує нестабільність та створює зони напруги, – наголосив Хомчак.

Стягування російських військ: що відомо

У березні РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула до окупованого Криму і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку, штурмовики Су-25СМЗ, кораблі Каспійської військової флотилії.

США та багато інших західних країн, Європейський Союз, НАТО висловили України свою підтримку у зв’язку з цими діями РФ.

Крім того, Командування Збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня. У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

22 квітня в окупованому Криму міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що вирішив завершити «раптову перевірку» російських військ у Західному і Південному військових округах РФ біля кордонів України, оскільки «всіх поставлених цілей досягнуто».

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Автор: Костянтин Гончаров