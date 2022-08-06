Ситуація в області безпеки заважає прогресу в досягненні цілей договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

На шостому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну в Пентагоні заявили, що виступають за повну ліквідацію всієї ядерної зброї у світі, проте визнають, що є фактори, які заважають цьому.

Про це під час виступу в ООН заявив заступник міністра оборони США Колін Халь, повідомляє прес-служба Міноборони США.

За його словами, обстановка в області безпеки заважає прогресу в досягненні цілей договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

"Попри проблеми в поточній обстановці в області безпеки, Сполучені Штати будуть продовжувати взаємодію з іншими державами, що володіють ядерною зброєю, де це можливо, для зниження ядерних ризиків, і ми будемо робити це з реалістичними очікуваннями", — сказав він.

Чиновник зазначив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну і ядерні загрози з боку Москви заважають ядерному роззброєнню.

Він також зазначив, що на питання нерозповсюдження ядерної зброї чинить тиск модернізація і розширення своєї ядерної зброї Китаєм, розробка ядерної зброї Іраном і підготовка нового ядерного випробування Північною Кореєю.

Нарощування ядерного озброєння:

6 серпня стало відомо про те, що Китай оголосив про припинення діалогу з США через поїздку Пелосі на Тайвань

Пекін також ввів санкції щодо спікера Палати представників США Ненсі Пелосі.

6 серпня 2022 року Пентагон заявив про те, що Китай нарощує свій ядерний потенціал в 3-4 рази.

У Пентагоні звернули увагу на швидке розширення Китаєм модернізації та диверсифікації свого ядерного потенціалу. Про це заявив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кел під час конференції ООН з перегляду договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

"Попри поточні виклики безпеки, Сполучені Штати будуть продовжувати співпрацювати з іншими ядерними державами, де це можливо, для зменшення ядерних ризиків, і ми будемо робити це з реалістичними очікуваннями", – сказав Кел.

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