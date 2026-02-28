Орбан пов'язав події в Ірані з нафтопроводом 'Дружба': заява угорського прем'єра

На тлі подій на Близькому Сході Орбан звернувся до Зеленського.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, коментуючи військову операцію США в Ірані, звернувся до президента України Володимира Зеленського з вимогою відновити постачання нафти нафтопроводом "Дружба".

У своєму дописі в соціальній мережі Х він пояснив, що на тлі останніх подій на Близькому Сході постачання нафти через "Дружбу" стає ще важливішим.

"Війна з Іраном подвоїла значення нафтопроводу "Дружба". Черговий раз закликаю президента Володимира Зеленського негайно відновити постачання нафти в Угорщину", - зазначив він.

Нафтопровід "Дружба": важливі новини

Як повідомляв УНІАН, нещодавно міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Україна, викликавши угорського посла, нібито визнала, що нафтопровід "Дружба" не працює з політичних причин. Насправді ж нафта не постачається через нафтопровід через російські удари по ньому. В українському МЗС відреагували на такі закиди Угорщини. Там спростували цю інформацію, назвавши її "брехливою".

Також ми писали, що Орбан у гнівному листі Зеленському вимагав відновити роботу нафтопроводу "Дружба". Він звинуватив Україну в тому, що вона нібито блокує його, і заявив, що дії Зеленського суперечать інтересам Угорщини та ставлять під загрозу безпечне і доступне енергопостачання до угорських сімей.

Напередодні Орбан разом із прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо запропонували створити слідчу комісію для оцінки стану трубопроводу "Дружба". За словами угорського прем'єра, трубопровід нібито насправді працює, а постачання нафти не відновилося, бо таким, на його думку, є політичне рішення Зеленського. Він сказав, що завданням слідчої комісії буде "виїхати на місце і на власні очі переконатися в реальності ситуації".

