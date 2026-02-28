В Ірані заявили про знищення американського радара в Катарі за 1,1 млрд доларів

AN/FPS-132 Block 5 має дальність дії 5000 кілометрів.

В Ірані заявили про удар по радару раннього попередження AN/FPS-132 Block 5, який США розмістили в Катарі у 2013 році. Як пише іранське інформаційне агентство Fars News, в результаті атаки радар був повністю знищений.

Відзначається, що AN/FPS-132 Block 5 має дальність дії 5000 кілометрів. Також в агентстві додали, що цей радар мав унікальне обладнання для відстеження балістичних ракет.

За даними Агентства з питань співробітництва в галузі оборони та безпеки, вартість AN/FPS-132 Block 5 становила 1,1 мільярда доларів. У 2013 році Катар запросив покупку одного такого радара, включаючи комплект основного обладнання, технічні та допоміжні засоби, обладнання зв'язку, пристрої шифрування, запасні частини та деталі для ремонту.

Як пише Defence Security Asia, представники Міноборони Катару підтвердили, що об'єкт системи раннього попередження на півночі країни став ціллю іранської атаки.

Крім того, іранські ЗМІ публікують відео та супутникові знімки, на яких можна побачити наслідки удару по радару в Катарі.

Іран пообіцяв Ізраїлю і США прочитати "історичний урок"

Нагадаємо, що раніше старший представник збройних сил Ірану, бригадний генерал Абольфазл Шекарчі заявив, що "будь-яка база в будь-якому місці регіону, яка допомагає Ізраїлю, стане мішенню для Тегерана". За його словами, іранська армія завдасть удару у відповідь по Ізраїлю і США і "дасть історичний урок".

"Ми не будемо вагатися", - підкреслив Шекарчі.

