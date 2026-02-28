Держдеп США назвав 5 найбезпечніших міст Мексики

Ця країна ще підкорить серця бувалих туристів.

Мексика далеко не найбезпечніша країна для туристів. Нещодавні заворушення лише погіршили ситуацію, але є місця, куди можна і потрібно поїхати.

Видання Travel off path пише, що в Мексиці є два штати, де достатньо звичайної уважності - Юкатан і Кампече.

Завдяки своїй географічній ізольованості на півострові та значним інвестиціям у безпеку, ці штати - це зовсім інший світ порівняно з прикордонними регіонами або транзитними коридорами, де діють картелі.

Відео дня

Меріда (Юкатан)

Меріда, яку часто називають "Білим містом", - культурний і кулінарний центр півострова Юкатан. Вона постійно входить до рейтингу найбезпечніших міст Мексики. Вулиці чисті, місцеві жителі дуже пишаються своєю майяською спадщиною, а поліція помітна, але неймовірно доброзичлива.

Вальядолід (Юкатан)

Більшість туристів бачать Вальядолід тільки з вікна туристичного автобуса по дорозі з Канкуна в Чічен-Іцу. Це величезна помилка. Це жваве колоніальне містечко, пофарбоване в пастельні тони, безпечне для прогулянок у будь-який час доби. Тут панує повільний ритм життя джунглів, який змушує вас розслабитися.

Прогресо (Юкатан)

Якщо ви хочете насолодитися Мексиканською затокою без стерильної атмосфери, вирушайте в Прогресо. Він розташований всього в 40 хвилинах їзди на північ від Меріди, це місцем відпочинку для місцевих жителів. Це неймовірно спокійне, дуже безпечне місце, яке славиться найдовшим пірсом у світі.

Сан-Франциско-де-Кампече (Кампече)

Потрапивши в Кампече, ви відчуєте себе як на знімальному майданчику. Оскільки в 1600-х роках місто постійно піддавалося нападам піратів, його історичний центр оточений масивними кам'яними стінами і бастіонами. Сьогодні він входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і, мабуть, є найтихішим і найбезпечнішим місцем.

Ісамаль (Юкатан)

Ісамаль визнаний Pueblo Mágico (чарівне місто) і цілком заслуговує цього звання. Практично кожна будівля в історичному центрі пофарбована в один і той же відтінок золотисто-жовтого кольору. Місто візуально неймовірно спокійне і досить маленьке, щоб злочинність в ньому практично була відсутня.

Раніше УНІАН писав, що названо сім приголомшливих напрямків по всьому світу для сонячної відпустки в квітні.

Вас також можуть зацікавити новини: