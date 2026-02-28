У цього смартфона найкраща автономність на ринку: він знищив iPhone 17 Pro Max

Компанія OnePlus і раніше славилася чудовими показниками автономної роботи, але OnePlus 15 вивів цей параметр на абсолютно новий рівень.

Якщо ви з тих людей, для кого в смартфоні найголовніше його автономність, то редактори популярного тех-видання Tom's Guide опублікували список найбільш "живучих" моделей в 2026 році.

До рейтингу увійшли 15 пристроїв – від преміальних флагманів до доступних Android-фонів вартістю менше 300 доларів. Їх об'єднує одне: всі вони здатні витримати як мінімум 15 годин безперервного активного користування.

Tom's Guide стверджують, що їх рейтинг формується за власною методикою Battery Life Test – комплексному тестуванню, що включає активне використання (відео, браузинг, додатки), яке вважається найоб'єктивнішим серед оглядів телефонів.

Відео дня

Топ-15 смартфонів з найкращою автономністю:

OnePlus 15: 25 годин і 13 хвилин

OnePlus 15R: 21:54

Asus ROG Phone 9 Pro: 20:34

OnePlus 13: 19:45

Moto G (2026): 19:10

Moto G Play (2026): 18:50

OnePlus 13R: 18:49

Moto G 2025: 18:32

Moto G Power 2026: 18:22

iPhone 17 Pro Max: 17:54

iPhone 16 Pro Max: 17:17

Galaxy S25 Ultra: 17:14

Moto G Power (2025): 17:13

Galaxy S25 Plus: 16:55

iPhone 16 Plus: 16:29

Таким чином, якщо для вас пріоритет – максимальний час роботи без зарядки, варто придивитися до OnePlus 15. У режимі відтворення відео смарфтон показує до ~19 годин автономної роботи, а в окремих сценаріях понад 26 годин екранного часу, випереджаючи найближчого конкурента на 3,5 години.

Такий результат став можливим завдяки поєднанню декількох факторів. Ключову роль відіграє батарея ємністю 7300 мАг на базі кремнієво-вуглецевого анода. Вона дозволяє збільшити щільність енергії без зростання габаритів пристрою – пристрій не став товстішим чи важчим, незважаючи на істотно збільшену батарею.

Така ж ситуація спостерігається і з OnePlus 15R, який має більший акумулятор 7400 мАг, але через менш енергоефективний чип пропрацював менше, ніж OnePlus 15.

Найдовговічнішим айфоном у 2026 році є iPhone 17 Pro Max. Тести показали, що смартфон Apple здатний пропрацювати на одному заряді майже 18 годин. Це рекордні цифри для Айфона, але все одно помітно поступаються лідерам на Android.

Раніше бенчмарк AnTuTu опублікуваврейтинг найкращих Android-смартфонів з погляду ціни та продуктивності. Найвигідніший для покупки флагман продає Nubia, а в бюджетному сегменті лідирують пристрої Redmi.

УНІАН розповідав, як очистити кеш на Android – і чому це реально прискорює будь-який смартфон.

Вас також можуть зацікавити новини: