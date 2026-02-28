Росія прийме гарантії безпеки для України від США, - Буданов

Керівник Офісу президента заявив, що вірить у те, що мирні переговори з Росією можуть дати результат.

Росія буде змушена прийняти гарантії безпеки для України від США. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

"Що стосується гарантій безпеки, на минулих переговорах російська сторона, наприклад, прямо сказала, що гарантії безпеки, які Україні пропонують США, вони їх приймуть. І нікуди з цим не дінешся, як то кажуть. Ті (гарантії - УНІАН), що пропонуються США, вони прямо кажуть, що так, ми будемо змушені, ми готові їх прийняти", - сказав він.

Буданов додав, що бачить певний прогрес у питаннях гарантій безпеки. Він вважає, що гарантії безпеки для України, найімовірніше, будуть активовані паралельно із завершенням війни.

"Але це ще не остаточне рішення", - підкреслив глава ОП.

Також Буданов заявив, що вірить у те, що мирні переговори з Росією можуть дати результат. Він додав, що успіх переговорів стане перемогою для України.

Крім того, Буданов заявив, що найближчими днями відбудеться черговий обмін полоненими з РФ. Він розповів, що в Росії зараз перебувають навіть полонені з 2014 року і Україна намагається їх повернути.

"Процес обміну йде важко, але Україна працює над поверненням людей", - поділився Буданов.

Також глава ОП зазначив, що Україна хоче якомога швидше завершити війну. Проте, для досягнення миру все ще потрібно вирішити територіальне питання.

"Або ми знаходимо з РФ компроміс щодо територіального питання, або продовжуємо вбивати один одного, що ми робимо досить якісно і професійно", - підкреслив Буданов.

Глава ОП поділився, що на переговорах було вирішено питання контролю над демілітаризованою зоною. Також він додав, що Росія на даний момент не буде наступати на Київ.

Зеленський назвав "червону лінію" мирних переговорів з Путіним

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до особистої зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним заради миру. Проте він підкреслив, що виключає відмову від українських територій.

Зеленський визнав складність повернення всіх окупованих територій військовим шляхом через можливі великі втрати. Водночас президент підкреслив, що вихід українських сил зі Слов'янська або Краматорська означав би окупацію сотень тисяч людей. Він запевнив, що Україна здатна перемогти РФ.

