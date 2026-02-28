Протокою проходить п’ята частина світової нафтової торгівлі.

Деякі великі нафтові компанії та провідні торговельні доми призупинили поставки сирої нафти та палива через Ормузьку протоку на тлі атак США та Ізраїлю на Іран і заходів у відповідь Тегерана, повідомляє Reuters з посиланням на джерела в торгівлі.

"Наші судна залишатимуться на місці кілька днів", – сказав один високопосадовець великого торгового відділу.

Судячи з даних морського моніторингу, деякі танкери продовжують проходити протокою. Як розповів в мережі Х Мартін Келлі, який стежить за судноплавством на Близькому Сході в компанії EOS Risk, щонайменше три судна повернули назад, не проходячи через Ормузьку протоку на тлі ескалації напруженості. Консультаційна фірма радить своїм клієнтам відкласти будь-які плани транзиту через цю водну артерію.

Відео дня

Келлі повідомив, що один з танкерів надав запис радіоповідомлення, нібито від Корпусу вартових ісламської революції Ірану, про те, що протока наразі закрита. "Відтепер жодному судну будь-якого типу не дозволяється пропливати Ормузькою протокою. Ормузька протока закрита для всіх суден", - йдеться у переданому повідомленні.

Окрім того, міністерство транспорту Катару опублікувало в мережі X повідомлення, в якому рекомендувало всім суднам "тимчасово призупинити морське судноплавство в рамках низки запобіжних заходів".

Експерти не виключають, що Іран вперше в історії вдасться до блокування протоки. Минулого року Іран разглядав можливість закриття протоки після атак США на його ядерні об'єкти, але не наважився на це.

Значення Ормузької протоки

Ормузька протока розташована між Оманом та Іраном і з'єднує Оманську затоку та Аравійське море. У найвужчому місці її ширина становить 33 км, а ширина судноплавного шляху у будь-якому напрямку становить лише 3 км. Через протоку проходить п'ята частина загальносвітового споживання нафти.

Дані аналітичної компанії Vortexa показали, що минулого року через протоку щодня проходило в середньому понад 20 мільйонів барелів сирої нафти, конденсату та палива.

Члени ОПЕК Саудівська Аравія, Іран, ОАЕ, Кувейт та Ірак експортують більшу частину своєї сирої нафти через протоку, головним чином до Азії. Катар, один з найбільших експортерів зрідженого природного газу у світі, відправляє майже весь свій зріджений газ саме через протоку.

Як війна в Ірані вплинула на світові ціни на нафту

Як писав УНІАН, в котирування нафти вже закладаються ризики, пов'язані з ескалацією. Однак, як відреагує ринок буде зрозуміло у неділю ввечері після відкриття торгів. При цьому повне перекриття Іраном Ормузької протоки називають найгіршим сценарієм для ринку.

