Деякі українці в березні платитимуть за газ менше: постачальники опублікували нові ціни

Наразі на ринку присутні вісім компаній.

Україньскі постачальники газу оприлюднили ціни на перший місяць весни. Для деяких споживачів "блакитне паливо" суттєво здешевшає.

Видання ГазПравда пише, що наразі на ринку присутні вісім компаній, з яких чотири пропонують лише річну ціну, ще чотири – і річну, і місячну змінну.

Якщо річні ціни незмінні і коливатимуться в діапазоні від 7,96 до 9,99 грн за куб, то місячні тарифи у порівнянні з лютим впали аж на дві гривні. Таким чином, місячний тариф коливатиметься від 8,46 до 25,99 грн за куб.

Відео дня

Слід зазначити, що базові для населення саме річні тарифи. Враховуючи, що 98% українських побутових споживачів, а це понад 12 мільйонів домогосподарств, газ постачає ГК "Нафтогаз України", то для них діє тариф 7,96 грн за куб. Він діятиме щонайменше до квітня 2026 року.

Тарифи на комунальні послуги в Україні - останні новини

В серпні 2022 року президент Володимир Зеленський підписав закони, якими вводиться мораторій на підвищення комунальних тарифів. Таким чином протягом воєнного стану та шести місяців після його завершення в Україні не зміняться ціни на газ, теплопостачання та гарячу воду. Зі свого боку, НАК "Нафтогаз України" зафіксував вартість газу для населення до квітня 2026 року.

Пізніше деякі ЗМІ повідомили про можливе зростання вартості транспортування газу для споживачів з 2026 року. Голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко розповів, що ці побоювання стосуються не всіх, адже для побутових споживачів змін не передбачається.

27 лютого стало відомо, що Україна готує план поступової відмови від мораторію на підвищення комунальних тарифів. Проте реальні зміни почнуться лише після завершення воєнного стану, а для вразливих категорій громадян обіцяють посилити програму субсидій.

Вас також можуть зацікавити новини: