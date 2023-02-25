Голова аерокосмічних сил Революційної гвардії Амір Алі Хаджізаде заявив, що крилату ракету вже додано до ракетного арсеналу Ісламської Республіки Іран.

Іран розробив крилату ракету з радіусом дії 1650 км, заявив у п’ятницю старший командувач Корпусу вартових ісламської революції. Це може викликати занепокоєння Заходу після використання Росією іранських безпілотників у війні в Україні.

Про це пише Reuters. Голова аерокосмічних сил Революційної гвардії Амір Алі Хаджізаде заявив, що крилату ракету вже додано до ракетного арсеналу Ісламської Республіки Іран.

Також державне телебачення Ірану показало перші кадри, з новою крилатою ракетою "Павех" (Paveh).

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Окрім ракети, Хаджізаде розповідав багато про те, що Іран збирається помститися США за ліквідацію в 2020 році у Багдаді іранського військового командира Касема Сулеймані за допомогою безпілотника.

Хаджізаде назвав крилату ракету великої дальності "Паве" одним із останніх досягнень Повітряно-космічних сил КВІР, пише іранська агенція IRNA.

Говорячи про гіперзвукову ракету, Хаджізаде заявив: "Гіперзвукова ракета здатна маневрувати поза атмосферою. Ця ракета має двигун, який вмикається і починає маневрувати на відстані 300-400 км від мети. Системи захисту працюють на основі передбачення шляху та майбутньої точки ракети".

Відповідаючи на запитання про безпілотника "Газа" (Gaza), він заявив, що цей БПЛА має дуже високу безперервність польоту і може одночасно нести 9 бомб.

Ракетна програма Ірану

Іран розширив свою ракетну програму, зокрема свої балістичні ракети, всупереч спротиву з боку США і занепокоєнням від європейських країн. Тегеран стверджує, що програма є суто оборонною та має стримуючий характер.

Влітку 2019 року США зробили перші кроки на підтримку своєї жорсткої критики Ірану, ввівши нові санкції проти осіб, пов'язаних з ракетною програмою Тегерана і його посередниками на Близькому Сході. Санкції націлені на організації в Китаї і Об'єднаних Арабських Еміратах, які допомагають Тегерану отримувати технології і матеріали, необхідні для просування його програми виробництва балістичних ракет.

У листопаді Пентагон заявив, що Сполучені Штати скептично ставляться до повідомлень, які цитують Хаджізаде про те, що Іран розробив гіперзвукову балістичну ракету.

В лютому стало відомо, що Іран модифікує ударні дрони-камікадзе Shahed-131, які Росія використовує для ударів по українській цивільній інфраструктурі. Бойова частина має радіальний кумулятивний ефект, що може призвести до більшої площі ураження.

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