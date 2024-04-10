Іран демонструє здатність обходити міжнародні санкції для розвитку своєї програми безпілотників.

Ні для кого вже не секрет, що Іран утвердився як лідер у виробництві безпілотників, встановивши нові стандарти у веденні міжнародних військових конфліктів. Стрімке поширення іранських дронів-невидимок та їхніх аналогів спостерігається на різних полях битв по всьому світу, від України до Судану.

Видання Business Insider пише, що за останні 40 років, незважаючи на тривалі західні санкції, Іран домігся значних успіхів у розробці низькотехнологічних дронів, використовуючи інноваційні підходи у виробництві озброєнь. Саме санкції змушували країну впроваджувати інновації будь-якими можливими способами.

За даними звіту Bloomberg, за останні два роки щонайменше шість країн значно наростили виробництво безпілотників за іранськими технологіями, збільшивши загальну кількість країн, що використовують іранські розробки.

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Іран успішно обходить західні санкції, закуповуючи електронні компоненти в азійських постачальників, що дає йому змогу не тільки вдосконалювати власні військові технології, а й отримувати прибуток, надаючи свої розробки іншим країнам. Застосування іранських дронів демонструє їхню здатність обходити сучасні системи оборони, що стало серйозним викликом навіть для провідних світових країн, таких як США та Ізраїль.

Співпраця Ірану з Росією

Співпраця Ірану з Росією і вплив на військові дії в різних частинах світу підкреслюють не тільки технологічний успіх іранських безпілотників, а й стратегічне значення цієї співпраці в глобальному масштабі.

"Іран стверджує, що він не продає дрони Росії, проте документи і великі звіти свідчать про протилежне", - йдеться в матеріалі.

Більше новин про іранську зброю

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна отримала від США велику партію зброї з Ірану. Раніше ця зброя призначалася для Ємену.

У період з 22 травня 2021 року по 15 лютого 2023 року, американські військові конфіскували зброю з чотирьох різних суден, які, порушуючи резолюцію ООН, прагнули доставити свої вантажі хуситам у Ємені.

Крім того, у розвідці прокоментували новину про передачу РФ балістичних ракет іранського виробництва. Згідно з інформацією від Reuters, поставки почалися в січні, після того як наприкінці 2023 року було укладено відповідну угоду між представниками Росії та Ірану під час зустрічей, які відбувалися в Тегерані та Москві.

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