Австралія випадково відправила до Китаю запчастини від F-35: частина деталей зникла

Партія несправних компонентів мала вирушити до США, але після зупинки в Південній Кореї потрапила до Гонконгу, де частина деталей залишилася.

Австралія випадково відправила до Китаю партію несправних запчастин та елементів американських винищувачів F-35, які мали потрапити до США для ремонту або утилізації. Частина деталей після цього залишилася в Гонконгу. Про це пише Bloomberg із посиланням на анонімні джерела, знайомі із ситуацією.

Партію несправних компонентів планували доправити з Австралії до США літаком поштової служби UPS. Однак після приземлення літака в Південній Кореї, звідки він мав вирушити до США, борт натомість полетів до Гонконгу.

Точний перелік відправлених деталей наразі не розголошується. Відомо лише, що серед них були ліхтарі кабіни та дверцята внутрішніх відсіків озброєння F-35.

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За даними джерел Bloomberg, частина партії не залишилася транзитним вантажем, а фактично опинилася в Гонконгу. Зокрема, йдеться про ліхтарі кабіни та дверцята внутрішніх відсіків озброєння.

Це викликає занепокоєння через можливість детального вивчення компонентів винищувача. Особливий інтерес можуть становити радіопоглинальні матеріали, якими вкриті окремі елементи F-35.

Склад, конструкція та технологія виробництва таких матеріалів є чутливими технологіями. Потрапляння фізичних зразків до рук китайських фахівців потенційно може дозволити провести їхній технічний аналіз і дослідити особливості стелс-технологій F-35.

Крім того, детальне вивчення компонентів може дати можливість отримати інформацію, яку можна використати під час розробки власних літаків із малопомітними характеристиками.

США та Австралія розслідують інцидент

Наразі США та Австралія проводять офіційні дослідження обставин інциденту. Зокрема, має бути встановлено, як партія компонентів опинилася на маршруті до Гонконгу та чому частина деталей залишилася там.

Китайська сторона поки що не коментувала ситуацію.

Точний обсяг інформації, яку могли отримати китайські фахівці завдяки компонентам F-35, наразі невідомий. Результати офіційних досліджень мають пролити більше світла на обставини інциденту та можливі наслідки для безпеки технологій винищувача.

Секретність F-35 під загрозою - що відомо

Як повідомляв УНІАН, днями стало відомо, що Конгрес США розпочав розслідування того, як секретні технології американського винищувача F-35 несподівано були перенаправлені до Гонконгу. Партію запчастин, яку відправили до США на ремонт, було перенаправлено під час транзиту через Тихий океан з Австралії. Пентагон підтвердив зникнення деяких компонентів.

Не виключено, що, вивчивши деталі, Китай зможе провести зворотне проєктування цієї технології.

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