У КНДР заявили, що ракета пролетіла 1500 кілометрів і досягла швидкості, що в 12 разів перевищує швидкість звуку.

Північна Корея підтвердила запуск нової гіперзвукової ракети середньої дальності, призначеної для ураження віддалених цілей у Тихому океані. Як пише AP, посилаючись на заяви північнокорейських державних ЗМІ, лідер КНДР Кім Чен Ин керував запуском ракети. Це був перший запуск з початку року, і він збігся з візитом до Південної Кореї держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Кім описав ракету як "найважливішу віху" в досягненні своїх цілей щодо створення арсеналу, на який "ніхто не зможе відповісти". У КНДР заявили, що ракета пролетіла 1500 кілометрів і досягла швидкості, що в 12 разів перевищує швидкість звуку, перш ніж вразити морську ціль. Водночас військові Південної Кореї вважають, що КНДР перебільшує можливості системи, заявивши, що ракета подолала меншу відстань - 1100 кілометрів.

Як зазначає AP, торік Північна Корея продемонструвала кілька систем озброєння, які можуть бути націлені на її сусідів і Сполучені Штати, включно з твердопаливними міжконтинентальними балістичними ракетами, і її військовий потенціал може ще посилитися завдяки передачі технологій з Росії.

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Зокрема, в останні роки КНДР провела льотні випробування різних ракет середньої дальності, які, якщо їх удосконалити, можуть досягти тихоокеанського військового центру США на Гуамі. Останніми місяцями КНДР випробовувала поєднання цих ракет з гіперзвуковими боєголовками для підвищення їхньої витривалості.

Ракети КНДР

Останній запуск ракет Північна Корея здійснювала 5 листопада 2024 року, коли було запущено щонайменше сім балістичних ракет малої дальності.

Раніше КНДР заявляла, що працює над тим, щоб перевести свої ракети всіх дальностей на тверде паливо, оскільки їх не потрібно буде заправляти перед запуском, вони часто простіші й безпечніші в експлуатації та потребують менше логістичних зусиль.

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