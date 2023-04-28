Саме байдарки найкраще підходять для непомітного підходу до ворожих позицій на протилежному березі.

Україна готує десант для форсування Дніпра, пише BILD з посиланням на джерело. Співрозмовник підтвердив виданню, що за останні дні спецпідрозділи ЗСУ вже висаджувалися на лівому березі Дніпра у декількох місцях.

Як вдалося з'ясувати BILD, при форсуванні Дніпра ЗСУ мають намір використовувати малі оперативні спецпідрозділи на байдарках. З січня Україна закуповує для цього спецтехніку і залучає експертів. Один з тренерів - громадянин Німеччини. Він розповів, що навчив близько 40 українських військових.

У розпорядження BILD потрапили фотографії з тренувального табору, де спецпризначенців ЗСУ вчать гребти на байдарках і висаджуватися в повному бойовому спорядженні.

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Саме байдарки найкраще підходять для непомітного підходу до ворожих позицій на протилежному березі: вони безшумні і невеликі за розміром, їх важко побачити вночі. На борт наносять спеціальне покриття.

Висадка ЗСУ на лівий берег Херсонської області - що відомо

П'ять днів тому, 23 квітня, Інститут вивчення війни, посилаючись на відкриті дані, заявив про висадку ЗСУ на лівобережжі Херсонської області. Повідомлялося, що українські військові зайняли позиції на березі від Дніпра на північ від Олешок і змогли просунутися до північної околиці населеного пункту траси Е97.

В ОК "Південь" відмовилися коментувати інформацію, але вже ввечері спікерка "Півдня" Наталія Гуменюк заявила, що через "вкид" окупанти посилили обстріли Херсонської області. "Натхненний такою інформацією ворог застосував дуже потужну авіаційну атаку, підтягнув артилерію і намагався довести всіма силами, що він ще утримує позиції. Саме такі наслідки має інформаційне вкидання в умовах гібридної війни. Тому потрібно дуже виважено підходити до інформації", - сказала вона.

Але ні українські військові, ні експерти не приховують, що метою українського контрнаступу буде, в тому числі, звільнення Криму, з чим, зокрема, пов'язані "хлопки" на військових об'єктах противника на півострові.

Нещодавно колишній спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що вже зараз Україна може почати деокупацію Криму. Імовірність застосування Росією ядерної зброї у відповідь на дії України щодо повернення Криму є дуже низькою.

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