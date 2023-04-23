За її словами, окупанти нарили там достатньо "грядок" для того, щоб бавовна була рясною.

Сили оборони України і далі знищуватимуть військові об'єкти російських окупантів в Криму.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону розповіла керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, коментуючи інформацію про "бавовну" в Криму та розповіді окупантів про роботу їх ППО.

Вона зазначила, що на даному етапі можемо констатувати, що сезон "бавовни" розпочато. "Вони вже нарили там достатньо "грядок" (йдеться про риття окупантами окопів - УНІАН) для того, щоб "бавовна" була рясною. Якщо вони риють, то ми засіваємо. Далі буде", - сказала Гуменюк.

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Вибухи в Криму - головне

23 березня керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил охорони та оборони півдня Наталія Гуменюк сказала, що вибухи в тимчасово окупованому Криму, зокрема, удари по залізниці у Джанкої, є методом виснаження ворога та психологічним тиском на нього.

За її словами, будь-які активні дії передбачають, що на початку треба виснажити ворога. До того, як почнеться активний рух, то треба бути переконаними, що в окупантів порушена логістика, що в них не працює стійкий морально-психологічний стан війська, що вони готові вже відходити або здаватися. Тобто, розуміючи перевагу фізичної сили ворога, українські військові працюють так, щоб окупанти прийшли на зіткнення вже знесиленими. Тому така "бавовна" на тилових територіях ворога – це і є виснаження ворога з тилу.

У суботу, 8 квітня, Феодосію нібито атакували ракети. За інформацією - одна. Одну ракету збила російська ППО, друга потрапила в систему С-300 і підірвала її. Поранено трьох військових.

Очільник Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, коментуючи вибухи у Феодосії, зазначив, що завданням ЗСУ є "осліпити противника". "Й оці комплекси С-300, які складають систему російської ППО в окупованому Криму, якої насправді багато. Зайти й атакувати чи то з повітря, чи то ракетами Крим без того, щоб осліпити й позбавити її "очей", неможливо. Й приємно, що ця робота починається вже", - відповів експерт.

Нещодавно колишній спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, вже зараз може почати деокупацію Криму. Ймовірність застосування Росією ядерної зброї у відповідь на дії України по поверненню Криму є дуже низькою.

На першому етапі українські сили мали б завдати далекобійних ударів по військовій інфраструктурі ЧФ РФ, на другому – вразити інші важливі для окупантів цілі, аби зробити півострів непридатним для військ армії країни-агресора, пояснив, своєю чергою, колишній командувач армії США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес.

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