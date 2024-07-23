Раніше повідомлялось, що Велика Британія хоче створити свою гіперзвукову ракету до 2030 року.

Американський оборонний гігант Lockheed Martin заявив, що готовий обрати Велику Британію у якості місця для розробки перспективної гіперзвукової ракети. Про це повідомляє The Telegraph.

Lockheed Martin вказала на Mako, як на можливий прообраз зброї майбутнього. Нагадаємо, це невелика ракета, призначена для винищувача п’ятого покоління F-35.

Її прототип корпорація Lockheed Martin спільно з CoAspire представила на виставці Sea Air Space 2024. Ракету тоді позиціонували у якості "‎багатоцільової та ‎високоефективної‎ системи"‎, яка має "доступну ціну"‎.

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Передбачається, що співробітництво між Великою Британією і Lockheed Martin може стосуватись, зокрема, виробництва нової зброї та організації ланцюжка постачань.

Таким чином, країни, які входять до складу AUKUS (Австралія, Велика Британія та США) розподілять зусилля щодо створення нових оборонних систем.

Лондон хоче мати власну гіперзвукову ракету

Нагадаємо, у квітні стало відомо, що британці планують розгорнути власну гіперзвукову ракету до 2030-го.

Лондон хоче мати зброю, яка здатна розвивати швидкість понад 5 махів, адже уряд прагне випередити можливих конкурентів на геополітичній арені, зокрема, Китай і Росію.

Як наполягали у британському міністерстві оборони, така зброя повинна бути спроектована та побудована повністю у Британії.

Проект розглядають у якості одного з напрямків запланованого збільшення оборонного бюджету розміром 75 млрд фунтів стерлінгів впродовж наступних шести років.

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