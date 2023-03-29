Головнокомандувачі ЗСУ і сил НАТО в Європі домовилися і надалі активно взаємодіяти.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний обговорив постачання озброєння з верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі Крістофером Каволі.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Залужного у Facebook. "Звернули увагу на важливі оборонні питання. Обговорили постачання озброєння, техніки та боєприпасів", - розповів головнокомандувач ЗСУ.

Крім того, додав Залужний, він подякував партнерам за підготовку українських військових та іншу важливу допомогу.

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"Домовилися і надалі активно взаємодіяти. Україні потрібна перемога", - наголосив він.

Зброя для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 7 березня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний обговорив з колегами країн-партнерів ситуацію в Бахмуті та забезпечення ЗСУ зброєю і боєприпасами.

Тим часом, 23 березня лідери ЄС схвалили програму спільної закупівлі боєприпасів, на яку загалом буде виділено 2 млрд євро.

Також у Євросоюзі запропонували розширити можливості постачання боєприпасів для ЗСУ шляхом зовнішньої закупівлі, наприклад у США і Південній Кореї. Зокрема, на такому підході наполягає Польща, оскільки боєприпаси потрібні Україні тут і зараз. Але Франція виступає проти закупівлі озброєння за межами ЄС в рамках Європейського фонду миру.

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