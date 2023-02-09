Президент назвав візит у Лондон результативним.

Президент Володимир Зеленський на зустрічах з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем досягнув домовленостей, щодо яких публічних повідомлень поки не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сам Зеленський сказав на спільній з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і президентом Європейської ради Шарлем Мішелем прес-конференції в рамках саміту за участі глав держав і урядів 27 країн-членів Євросоюзу.

"Я вважаю, що візит у Лондон був результативним, і ми наблизились саме до рішення щодо далекобійної зброї і до навчання наших пілотів. Це дійсно якийсь шлях до постачання винищувачів, які нам потрібні", - сказав Зеленський.

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Він додав, що є деякі позитивні питання і домовленості, які залишились "за лаштунками". "І коли це з'явиться у нашій державі - наша держава буде про це знати. Не хочеться повністю готувати Російську Федерацію, яка щоденно погрожує агресією і реваншитськими настроями на полі бою", - сказав Зеленський.

Крім того, він розповів про зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Парижі.

"У нас була, я вважаю, дуже потужна зустріч. Дуже важлива. Я сприймаю її позитивно, і, скажімо так, щодо конкретики: багато також зараз не хочу формулювати публічно. Скажу так, що ми працювали над посиленням наших спроможностей в напрямку наступальних дій. Ми говоримо про броньовану техніку та говоримо про танки. Я отримав позитив від нашої зустрічі", - сказав Зеленський.

Останні зустрічі Зеленського

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Зеленського прибув до Великої Британії, де зустрівся із прем'єр-міністром Сполученого Королівства Ріші Сунаком та виступив з промовою у британському парламенті. Також Зеленський зустрівся з королем Британії Чарльзом ІІІ.

Увечері того ж дня Зеленський вилетів з Лондона до Парижа для зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

На спільній з Зеленським прес-конференції прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що танки Challenger 2 потраплять на лінію фронту в Україні в березні. Прем'єр Британії наголосив, що Україну треба озброїти в короткостроковій перспективі й підсилити - на довгострокову.

Також Сунак не виключив можливості постачання Україні бойових літаків та оголосив про плани з організації підготовки українських пілотів для польотів на військових літаках західного виробництва.

Крім того, Сунак пообіцяв посилення найближчими тижнями української системи протиповітряної оборони.

Водночас міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Британія не зможе швидко передати Україні бойові літаки.

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