Він застеріг від підвищення ставок у питання постачання зброї.

Питання про можливе надання Україні винищувачів в даний час навіть не виникає.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв’ю Tagesspiegel. Коментуючи заклики Києва, в тому числі екс-посла України Андрія Мельника, до надання винищувачів, Шольц застеріг від "вступу в постійну гонку за підвищення ставок, коли йдеться про системи озброєння".

"Якщо одразу після ухвалення рішення в Німеччині починаються чергові дебати, це має не надто серйозний вигляд і підриває довіру громадян до рішень уряду", – пояснив німецький канцлер свою позицію, маючи на увазі рішення про постачання бойових танків до Києва.

Він наголосив, що рішення про військову допомогу Україні ухвалюються так, щоб не допустити прямого зіткнення Росії та НАТО.

"Канцлер Німеччини, який серйозно ставиться до своєї присяги, повинен зробити все, щоб війна Росії проти України не перетворилася на війну між Росією і НАТО", – сказав Шольц, додавши, що "не допустить такої ескалації".

Винищувачі для України - що відомо

Президент України Володимир Зеленський закликав учасників зустрічі у форматі "Рамштайн" не гаяти часу та надати Україні літаки F-16 та далекобійні ракети.

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстр заявив, що його країна готова розглянути передачу Україні винищувачів F-16. Однак для цього Київ повинен направити запит на їх передачу. Посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер сказав, що очікує на широку підтримку в США можливого рішення Нідерландів передати Україні винищувачі F-16.

24 січня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба натякнув, що європейські партнери почали працювати над постачанням Україні винищувачів F-16.

Радник президента США з безпеки Джон Файнер заявив, що адміністрація Байдена "ретельно обговорить" із союзниками можливість постачання Україні винищувачів F-16. У Вашингтоні не виключають постачання "будь-яких конкретних систем озброєнь Україні".

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