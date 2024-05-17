Серед переліку зразки українського та іноземного виробництва.

Понад 25 зразків мінометів та гранатометів прийнято на озброєння Збройних сил України за останні два роки. Про це інформує Міністерство оборони України.

В повідомленні зазначається, що в період з березня 2022 по квітень 2024 років прийнято на озброєння, кодифіковано та допущено до експлуатації у Силах оборони України понад 10 зразків мінометів різних калібрів українського та іноземного виробництва, зокрема компаній із США, Польщі, Фінляндії та інших країн.

Також з лютого 2022 року прийнято на озброєння понад півтора десятка зразків ручних, автоматичних та підствольних гранатометів вітчизняного та іноземного виробництва.

Відео дня

"Нині в арсеналі української армії є гранатомети виробників з Німеччини, США, Швеції та інших країн. Серед нових засобів ближнього бою – 5 гранатометів українського виробництва, які за своїми характеристиками не поступаються іноземним зразкам", - зазначають в Міноборони.

В повідомленні сказано, що допущено до експлуатації більше десятка зразків боєприпасів до гранатометів, зокрема, осколково-кумулятивні та осколкові.

В Міноборони зазначають, що кодифікація і подальший допуск зразка озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва до експлуатації з присвоєнням йому номенклатурного номера НATO дозволяє закуповувати його за кошти з державного бюджету для підрозділів Сил оборони України.

Україна налагодила випуск мінометних снарядів на території НАТО - деталі

Як повідомляв УНІАН, Україна налагодила серійне виробництво 82-мм боєприпасів для міномету.

В прес-службі держконцерну "Укроборонпрому" зазначали, що йдеться про снаряди для ураження живої сили противника на дистанції до 4,5 кілометрів. У держконцерні запевняють, що нові снаряди кращі за ті, що використовувалися до 2023 року.

В концерні повідомляли, що кількість смертоносних осколків, зафіксованих під час випробувань на щитах мішеней та на майданчику мішеневої обстановки, у 2-2,5 рази більша, ніж повинна мати штатна міна. Розміри та форма осколків також кращі за штатні.

В "Укроборонпромі" зазначили, що виробництво боєприпасів було налагоджено за межами України – в одній з країн НАТО.

Вас також можуть зацікавити новини: