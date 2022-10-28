Співробітники ГУР вже дізналися країну походження комплектуючих безпілотника.

Іранські дрони-камікадзе Mohajer-6, якими Росія тероризує українські міста, за технічними характеристиками програють своїм конкурентам.

Про це повідомляти Міноборони України.

У цих дронах використовується запчастини до побутової техніки, що істотно понижує їхні характеристики.

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Повідомляється, що співробітники ГУР вже дізналися країну походження комплектуючих безпілотника. Деякі деталі марковані офіційною іранською мовою.

"Всі докази причетності представників іноземних країн до постачання зброї та її комплектуючих терористичній Росії будуть передані міжнародним організаціям, для введення проти них економічних санкцій", - йдеться в повідомленні.

Іранські дрони у війні проти України

Влітку Росія закупила у Тегерана тисячі одиниць бойових дронів "Shahed-136" та "Mohajer-6", які наразі застосовує для ударів по цивільних об'єктах.

У відповідь Україна позбавила посла Ірану акредитації і значно скоротила посольство Ірана у Києві. Крім того, Служба безпеки відкрила кримінальне провадження щодо постачання дронів.

За підрахунком ГУР, наразі до цілей в Україні долітають приблизно 30% запущених росіянами іранських дронів. Тим не менше, підкреслює Кирило Буданов, РФ може запускати їх іще довго.

24 жовтня Росія різко скоротила удари по Україні іранськими дронами і ракетами. Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що це може свідчити про виснаження запасів ракет і БПЛА у Кремля.

За повідомленням The Washington Post, Іран готується передати Росії балістичні ракети класу "земля - земля" Fateh-110 та Zolfaghar.

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