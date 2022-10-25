Заявлена дальність дії "Meraj-521" – 5 кілометрів.

Іран може передати Росії новий малогабаритний дрон-камікадзе "Meraj-521".

Про це повідомив представник Повітряних сил України Юрій Ігнат.

Напередодні Тегеран представив ці дрони під час навчань Корпусу вартових Ісламської революції. Іранські ЗМІ писали, що першими ці БПЛА буцімто отримають спецпризначенці "Saberin".

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Заявлена дальність дії "Meraj-521" – 5 кілометрів. Також він може нести три типи бойових частин вагою від 0,5 до 1 кілограма.

"Meraj-521" запускається з невеликих пускових установок, оператор може наводити його на намічену ціль за допомогою спеціального планшета. Іранський "Meraj-521" нагадує баражуючий боєприпас "Switchblade 300".

Своєю чергою, Ігнат заявив, що "навіть мови немає, що Росія отримає ці дрони".

"Літаки (російські) у Тегеран стабільно курсують. Інше питання: яка кількість тих дронів у Ірана. Від західного світу - давати ефективні засоби, щоб їх збивати", - сказав Ігнат.

Іранські дрони не здатні переламати хід війни, але методично створюватимуть ЗСУ проблеми, зауважив спікер Повітряних сил. Залишається тільки фізично знищувати ці БПЛА.

На сьогодні, за підрахунком Повітряних сил, збивається до 85% "Shahed-136".

"Так, вони (дрони - УНІАН) дещо виснажують нашу систему ППО, щоби разом з ракетами завдавати ударів по критичних об'єктах", - пояснив Ігнат.

Іранські дрони у війні проти України

Влітку Росія закупила у Тегерана тисячі одиниць бойових дронів "Shahed-136" та "Mohajer-6", які наразі застосовує для ударів по цивільних об'єктах.

У відповідь Україна позбавила посла Ірану акредитації і значно скоротила посольство Ірана у Києві. Крім того, Служба безпеки відкрила кримінальне провадження щодо постачання дронів.

За підрахунком ГУР, наразі до цілей в Україні долітають приблизно 30% запущених росіянами іранських дронів. Тим не менше, підкреслює Кирило Буданов, РФ може запускати їх іще довго.

24 жовтня Росія різко скоротила удари по Україні іранськими дронами і ракетами. Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що це може свідчити про виснаження запасів ракет і БПЛА у Кремля.

За повідомленням The Washington Post, Іран готується передати Росії балістичні ракети класу "земля - земля" Fateh-110 та Zolfaghar.

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