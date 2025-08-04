У Росії укотре звинуватили "колективний Захід".

У Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що країна більше не вважає себе зв'язаною мораторієм на розгортання ракет середньої і меншої дальності наземного базування. Про це пишуть росЗМІ з посиланням на заяву відомства.

У МЗС Росії зазначили, що це рішення ухвалили через нібито нещодавні "кроки колективного Заходу", які ведуть до нарощування в прилеглих до РФ регіонах "дестабілізуючих ракетних потенціалів".

"Вони несуть серйозний негативний заряд і значні згубні наслідки для регіональної та глобальної стабільності", - йдеться в повідомленні.

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У МЗС РФ додали, що в Європі та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні розгортається дедалі більше наземних ракет середньої і меншої дальності наземного базування американського виробництва.

"МЗС Росії констатує зникнення умов для збереження одностороннього мораторію на розгортання аналогічних озброєнь", - заявили у відомстві.

США розміщують атомні підводні човни ближче до РФ - що відомо

Нагадаємо, що 1 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що доручив розмістити два атомні підводні човни ближче до Росії. Він пояснив, що це відповідь на погрози з боку експрезидента РФ Дмитра Медведєва.

У The New York Times зазначили, що достеменно невідомо, чи дійсно США розмістили два атомні підводні човни ближче до Росії. У виданні не виключають, що заява Трампа могла бути спробою залякати Москву.

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