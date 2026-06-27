'Мене це тривожить': командир ГУР жорстко висловився про морські дрони НАТО, - BI

Дев'ятий заявив, що країни НАТО активно переймають досвід України у створенні морських дронів, однак деякі технічні рішення викликають у нього занепокоєння.

Український досвід використання морських безпілотників уважно вивчають країни НАТО, однак під час розробки власних систем західні держави припускаються помилок, які можуть знизити їхню ефективність у реальному бою. Про це в інтерв'ю Business Insider заявив командир підрозділу морських безпілотників Головного управління розвідки з позивним Дев'ятий.

За словами офіцера, йому приємно бачити, що союзники переймають український досвід, адже після успіхів України в Чорному морі багато країн переглядають свої військово-морські доктрини та планують оснащувати флоти безекіпажними катерами.

Водночас деякі технічні вимоги, які країни НАТО висувають виробникам морських дронів, викликають у нього занепокоєння.

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"Мені приносить задоволення бачити, як інші країни переймають елементи українського досвіду та практичні уроки, отримані в бойових діях. Але як людина, яка безпосередньо працює з цими системами, мене часто тривожить, коли я дізнаюся про технічні вимоги, які деякі країни висувають до своїх суднобудівників", – сказав Дев'ятий.

Бойовий досвід став головною перевагою України

Командир пояснив, що українські морські безпілотники постійно вдосконалювалися безпосередньо під час війни. Якщо на початку повномасштабного вторгнення вони виконували роль ударних катерів-камікадзе, то нині вже можуть оснащуватися кулеметами, зенітними ракетами та іншими видами озброєння.

Натомість більшість західних аналогів досі створювалися переважно для патрулювання, спостереження та морської безпеки, а не для інтенсивних бойових операцій.

За словами Дев'ятого, європейські суднобудівні компанії сумлінно виконують вимоги своїх урядів, однак не мають практичного досвіду ведення сучасної морської війни:

"Вони відповідають специфікаціям, наданим країнами НАТО, але не до кінця розуміють реалії бойових умов, оскільки ніколи не стикалися з ними безпосередньо".

Найважливіше – не корпус, а електроніка

Командир ГУР наголосив, що ефективність морського безпілотника визначає не лише його конструкція. Катери повинні зберігати стійкість під час сильного хвилювання, мати надійний зв'язок із оператором, а в разі його втрати – діяти автономно.

За його словами, сучасні морські дрони мають бути здатними рухатися на автопілоті, використовувати елементи штучного інтелекту для обходу перешкод і самостійно ухвалювати рішення щодо виконання місії.

"Один наш день дорівнює десяти"

Дев'ятий підкреслив, що головною перевагою українських розробників є швидкість впровадження змін. Нові рішення перевіряються не на полігонах, а безпосередньо під час бойових операцій. Військовий каже:

"Один робочий день для наших інженерів та програмістів дорівнює приблизно десяти робочим дням для спеціалістів у країнах, які не перебувають у стані війни. Коли ми вносимо зміни, ми не перевіряємо їх гіпотетично. Ми перевіряємо їх у бойових умовах. Протягом кількох годин".

Він додав, що українські фахівці постійно аналізують тактику противника, оперативно знаходять слабкі місця власних систем і швидко їх усувають. Саме такий темп, за його словами, і забезпечує стрімкий розвиток військових технологій під час війни.

Морські дрони у світі - останні новини

Як повідомляв УНІАН, американські спецпризначенці під час навчань на Філіппінах вперше застосували українські морські дрони Magura проти списаного корабля, задіяного як мішень. Це стало першим випробуванням в Індо-Тихоокеанському регіоні цих безекіпажних катерів.

Крім того, американська оборонна компанія Red Cat та її морський підрозділ Blue Ops розпочали повноцінне серійне виробництво безпілотників Variant 7 (V7), які фактично копіюють український Magura V7. Попри очевидне походження, виробник тепер позиціонує техніку як особистий винахід.

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